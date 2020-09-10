Физфак БГУ вышел на митинг к главному корпусу

Физфак БГУ вышел на митинг к главному корпусу1
- 10.09.2020, 13:45
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Студенты поют «Пагоня побач».
Студенты физического факультета Белорусского государственного университета вышли на акцию возле главного корпуса.
Студенты поют «Пагоня побач».
Сегодня - 33-й день белорусской революции. Белорусские студенты продолжают свой многодневный протест: приходят на занятия в одежде цветов национального флага, выходят на акции солидарности, поют революционные песни.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий 33-го дня белорусской революции.