Владимир Зеленский: Белорусы хотят настоящей демократии, а не российской

Владимир Зеленский: Белорусы хотят настоящей демократии, а не российской6
- 10.09.2020, 13:46
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Президент Украины считает, что перемены в Беларуси не остановить.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация в Беларуси не приведет к усилению влияния Кремля на страну, поскольку белорусы не хотят российской "демократии". Об этом он заявил в интервью The Jerusalem Post (перевод - "Зеркало недели. Украина").
По словам Президента, белорусы хотят справедливости, честных выборов, а не российский вариант демократии.
"Эту борьбу невозможно остановить, но я не думаю, что она совместима с усилением влияния России в Беларуси", - сказал Зеленский.
По его словам, Украине в любом случае не будет поддерживать вмешательство какого-либо государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси
"...считаем, что белорусский народ должен сам решать, как двигаться в будущее и чего он хочет", - заключил Зеленский.