Владимир Зеленский: Белорусы хотят настоящей демократии, а не российской 6 10.09.2020, 13:46

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Владимир Зеленский

Президент Украины считает, что перемены в Беларуси не остановить.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация в Беларуси не приведет к усилению влияния Кремля на страну, поскольку белорусы не хотят российской "демократии". Об этом он заявил в интервью The Jerusalem Post (перевод - "Зеркало недели. Украина").

По словам Президента, белорусы хотят справедливости, честных выборов, а не российский вариант демократии.

"Эту борьбу невозможно остановить, но я не думаю, что она совместима с усилением влияния России в Беларуси", - сказал Зеленский.

По его словам, Украине в любом случае не будет поддерживать вмешательство какого-либо государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси

"...считаем, что белорусский народ должен сам решать, как двигаться в будущее и чего он хочет", - заключил Зеленский.

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