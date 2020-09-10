«На место моего виска была просто дыра» 13 10.09.2020, 14:14

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Мария Зайцева

Архивное фото tut.by

Рассказ 19-летней девушки, которую каратели расстреляли резиновыми пулями.

Лукашенко в интервью российским пропагандистам заявил, что в изоляторе в переулке Окрестина, куда привозили задержанных в первые дни протестов в Беларуси, не было ОМОНа. Люди, выходившие после нескольких дней на Окрестина, демонстрировали синие от ударов спины, ноги, ягодицы. На это Лукашенко заявил, что следы – подделка: "Некоторым девчонкам попы красили синей краской".

Марие Зайцевой – 19 лет. Она не сотрудница ОМОНа, а участница акции протеста, приехала в Минск из Гомеля. И уже месяц Мария лежит в больнице: 9 августа из-за взрыва шумовой гранаты у нее была порвана барабанная перепонка. В теле – несколько ранений от резиновых пуль. Восстановится ли слух – неизвестно, передает "Настоящее Время".

— За этот месяц много чего произошло, на самом деле. Раны мои практически затянулись, но только некоторые из них. Например, мой висок – возможно, вы видели фотографию в интернете, – на его месте была просто дыра. Его довольно хорошо зашили, он практически полностью зажил. Но раны от пулевых пуль на бедре все еще не зажили.

Я перенесла две операции по удалению омертвевших тканей, потому что резиновые пули вызывают некроз. Это не только у меня так, у многих пострадавших с митингов такая проблема была. Возможно, их зашьют, и они, наконец, заживут.

Меня дважды осматривал ЛОР в другой клинике. Насколько я поняла, у меня порвана сама перепонка, плюс смещены кости внутреннего уха и что-то еще с самим слуховым нервом. Он немного поврежден, правда, не знаю даже, можно ли это будет восстановить самостоятельно. Месяц прошел – какой-то разницы я особенной не замечаю. Поэтому все-таки, наверное, нужна будет операция.

— Если бы вы знали, чем все это может обернуться, поехали бы 9 августа из Гомеля в Минск или нет?

— Думаю, я поступила бы точно так же, если бы вернулась обратно месяц назад. Абсолютно не жалею о том, что произошло. Думаю, это было даже необходимо. Я не жалею о том, что приехала в Минск на протесты, по крайней мере, я постаралась внести свою лепту в происходящее. И я очень надеюсь, что все жертвы – и моя, и других людей – все-таки были не напрасны.

Мне очень помогает, по крайней мере поддерживать боевой дух, то, что происходит на улицах. Я вижу, что люди не сдаются, что они поддерживают друг друга. Это замечательно, это помогает держаться.

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