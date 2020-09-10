МИД Польши: В санкционный список ЕС против режима Лукашенко войдут 40-50 человек 4 10.09.2020, 14:57

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Польша добивается, чтобы этот список был как можно шире.

Санкционный список ЕС против режима Лукашенко будет включать 40-50 человек. Польша хочет, чтобы он был максимально открытым, сообщил в четверг замглавы МИД Польши Петр Вавжик, сообщает wnp.pl.

Решение о введении санкций было принято на внеочередном саммите Совета Европы по ситуации в Беларуси.

Замглавы МИД Польши представил информацию о ситуации в Белоруси и деятельности польской дипломатии в ходе заседания Сенатского комитета по иностранным делам и ЕС.

Отвечая на вопрос сенатора Мартина Босацкого о санкциях, он ответил, что в настоящее время в список входят несколько десятков фамилий. «Согласно тому, что мы можем сказать на данный момент, это список с несколькими десятками имен. Может быть, 50, может быть, 40, может быть, и больше», - сказал Петр Вавжик.

«Польша хочет, чтобы этот список был как можно шире. Мы добиваемся того, чтобы этот список носил открытый характер, чтобы его можно было максимально расширить», - добавил он.

Представляя позицию Польши по санкциям, Петр Вавжик подчеркнул, что в список должны также входить представители силовых ведомств, ответственные за применение пыток в отношении протестующих.

Замглавы польского МИД также сообщил, что по информации, которой располагает польский дипломатический центр, десятки участников демонстраций считаются пропавшими без вести.

В связи с сообщениями о непрекращающихся репрессиях против протестующих, Петр Вавжик заявил о дальнейшей поддержке Польшей белорусского общества. Он напомнил, что уже действует облегченный режим получения виз в консульских учреждениях Беларуси и Украины, который, как он подчеркнул, может быть использован и в других странах.

Это означает, что за гуманитарной визой гражданин Беларуси может обратиться в польское консульское учреждение в любой стране. «По состоянию на 9 сентября польские консульства выдали 234 так называемых гуманитарных визы для граждан Беларуси», - сообщил замглавы МИД.

В ходе заседания в четверг глава Комитета по иностранным делам и ЕС, сенатор Богдан Клих призвал увеличить финансовую поддержку гражданского общества в Беларуси, которая, согласно правительственной программе «Солидарность с Беларусью», должна составить около 50 млн злотых.

Петр Вавжик также сообщил, что одной из программ поддержки белорусов, которую подготовило правительство Польши, будут новые правила, позволяющие облегчить работу белорусских граждан в стране.

«Они будут представлены на ближайшем заседании Сейма (16-17 сентября - прим.ред.), а позже, надеюсь, попадут в Сенат», - сообщил Петр Вавжик.

Среди прочих инициатив он также назвал ускоренную выдачу Польшей виз для белорусов, работающих в IT-секторе.

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