Пожарный — министру МЧС: Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа 14 10.09.2020, 14:58

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Алексей Кундос

Алексей Кундос записал видеообращение.

Ролик опубликован 17 августа. На нем действующий сотрудник МЧС обратился к своим коллегам и лично министру по ЧС Беларуси Владимиру Ващенко, пишут «Сильные новости».

На видео — Алексей Кундос, командир отделения пожарного аварийного-спасательного поста № 16 Асташковичи ПАСО № 3 г. Речицы. Мужчина рассказал, что на службе уже 19 лет, женат, воспитывает сына и дочь. В своем обращении он просит Владимира Ващенко прокомментировать сложившуюся ситуацию в стране и жестокость силовиков при задержаниях:

— Когда на спасение каждой жизни вложены колоссальные человеческие и финансовые средства, мы, спасатели, боремся за каждую секунду времени при выезде и следовании к месту спасения пострадавшего. И эти жизни вот так агрессивно, по-зверски, подверглись насилию. Как я понимаю, это только верхушка айсберга.

Мужчина рассказывает: пересмотрел огромное количество видео, где к людям применяют насилие, и отчетливо понимает, кто враг белорусского народа.

— Я плакал три раза в жизни. Первый — когда в юношеском возрасте первый раз напился. Второй — когда в горящем доме под кроватью обнаружил двоих маленьких детей. И третий — сейчас: я смотрю эти видео и плачу!

Спасатель отмечает, что руководство составляет списки, где сотрудники будут находиться по часам. Но примененная жестокость разделила жизнь на «до» и «после», и закрывать глаза на происходящее невозможно.

— Каждый день говорят заткнуться и никуда не выходить. Но мы, спасатели, видели от начала все события. Когда наших авторитетных сотрудников начали увольнять якобы по соглашению сторон за то, что они стояли в очереди в магазин, гуляли, за то, что у них есть свое мнение по поводу происходящего.

Алексей добавил, что, если после этого видео его уволят по соглашению сторон или задним числом, это не его выбор. Свой выбор он сделал, когда 3 июля 2020 года подписал контракт на 5 лет. Спасатель готов и дальше помогать людям независимо от их убеждений и понятий. Он уверен, что точно также поступит каждый сотрудник боевых подразделений при исполнении служебных обязанностей, а если потребуется — пожертвует своей жизнью.

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