Интеллигент сегодня 3 Алексей Мельников

10.09.2020, 15:18

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Это тот, кто против фашистского режима Лукашенко.

Поэт Рубинштейн в ответе Алексиевич – тексте, похожем на задумчивую, местами восторженную, манную кашу, размазанную по тарелке:

«… нет никакой «интеллигенции», и нет никакого «народа», а есть отдельные люди, способные к различным формам солидарности и эмпатии и владеющие языком содержательного общения друг с другом».

Да. Прямо распыление сжатой в баллоне массы по воздуху. Пш-ш-ш-шььь.

Опять, оказывается, что ничего в России нет. Мы – не народ, не интеллигенция. Мы только атомы, иной раз приятно обнимающиеся друг с другом, плывущие вниз головой в содержательном дружеском шепоте. Нет Шиеса, Куштау, Хабаровска.

Зато у правящих в России и Беларуси есть все. Это у них крепко сбитые корпорации – чекистов, омоновцев. Бандитская, одетая в форму, опогоненная солидарность тех, кто по приказу Лукашенко стрелял в народ, избивал, насиловал, пытал. Или по приказу Путина избивал людей на акции «Он нам не царь», убивал Щекочихина, Политковскую, Немцова, травил Литвиненко, Кара-Мурзу и Навального.

Нет, поэт Рубинштейн. Неправильно. Слабо. Самоубийственно.

Народ есть. Интеллигенция есть. Они вместе. В России и Беларуси. Все едино. Наши сердца стучат от возмущения вместе. У нас есть общая ценность – свобода.

Определение «интеллигента» сегодня простое, потому что время лишилось сложности. Против нас, народа-интеллигенции - правящий фашизм. «Там, сквозь березовый конвой, ползет лавина саранчи на город за твоей спиной».

Интеллигент сегодня тот, кто против фашистского режима Лукашенко. В России и Беларуси.

Есть мы и они.

Это просто, ясно.

Либо мы – либо они.

Третьего не будет.

Нас много – мы победим.

Алексей Мельников, t.me

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