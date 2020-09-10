В Беларуси обновился список стран, по приезду из которых нужен карантин

В Беларуси обновился список стран, по приезду из которых нужен карантин1
- 10.09.2020, 15:28
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Всего в «черном списке» — 100 стран.
Минздрав опубликовал перечень стран, по приезду из которых которых нужно отбывать двухнедельный карантин. Как информирует сайт Сharter97.org, из перечня исключен Узбекистан. При этом в связи с регистрируемым на протяжении последних 3-х недель показателем заболеваемости (выше 50 случаев на 100 тысяч населения) включены в перечень Испания, Черногория, Израиль, Андорра и Мальта.
Всего сейчас в перечне стран, после которых нужно отбывать карантин, 100 государств. Список размещен на сайте Минздрава. Отметим, что соседних стран туда входит Украина.