Учитель — шахтерам: Мужики, надежда на вас!
- 10.09.2020, 15:35
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Задушите забастовкой фашистский режим.
Телеграм-канал Стачкома ОАО «Беларуськалий» опубликовал письмо белорусского учителя к солигорским шахтерам:
— Приветствую всех шахтеров!
Мужики, надежда на вас! Когда у таракана иссякнут деньги кормить цепных псов, калечащих наш народ—мы победим.
Интеллигенция в лице актеров, писателей, музыкантов — делают все возможное, что в их силах. Женщины подвергают свою красоту, чтобы встать против фашистов, защищают мужчин. Колесникова, проявила мужество и оставила спецслужбы и таракана в дураках. Ваш коллега, Юрий, проявил небывалую храбрость и решительность. Спортсмены, обычные люди от студентов до пенсионеров, от работяг с руками в мазуте до айтишников сражаются.
Пожалуйста, задушите забастовкой фашистский режим! Лучше жить бедным, но свободным, чем с куском хлеба, но на коленях, подумайте и о детях: в какой стране они будут жить?
Если покалеченные люди подают заявления в СК, а вместо возбуждения уголовных дел против ОМОНовца, возбуждают уголовное дело против пострадавшего. Врачи нам еще многое расскажут!
Я белорус, учитель — надежда на вас. Вы после свержения режима все будете работать на любимом предприятии. Как и все честные люди. Вся Беларусь верит в вас, вы самое прибыльное и успешное предприятия — с ваших денег сейчас, увы, проплачивается геноцид белорусского народа. Уважение вам всем огромное в любом случае!
Напомним, что один из известных участников протестов и забастовки горняков в Солигорске Юрий Корзун начал одиночный протест в шахте. Он сообщил руководству, что спускается вниз и отказывается подниматься на поверхность, после чего приковал себя наручниками на глубине 305 метров. Главное требование шахтера - прекращения насилия и отставка Лукашенко.
По призыву Стачкома солигорские шахтеры вышли на акцию в поддержку товарища.