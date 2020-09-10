Посол Украины в Беларуси: Такого не может быть в цивилизованном мире в 21-м веке 10.09.2020, 15:48

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ИГОРЬ КИЗИМ

ФОТО: ВАДИМ ЗАМИРОВСКИЙ / TUT.BY

Игорь Кизим раскритиковал действия белорусских силовиков.

Вернувшийся в Минск после консультаций в Киеве посол Украины в Беларуси Игорь Кизим считает недопустим жестокие меры, которые применили белорусские силовики в период после выборов президента.

Как заявил он в интервью hromadske.ua, «то, что произошло после выборов, а именно жестокое избиение людей, кстати и украинцев, вызывает абсолютное неприятие и мое личное, и, наверное, всего цивилизованного мира».

В этой связи, подчеркнул дипломат, он не может поддержать такие действия властей Беларуси, «какими бы причинами они не вызывались».

По его мнению, это было «чрезмерное применение силы против людей, которые вышли с мирным протестом».

«Конечно, всегда бывают и провокации, но то, что происходило в целом... То, что мы искали людей по всем этим учреждениям, не могли найти списки и так далее — я впервые с таким столкнулся, честно скажу. Это вызвало у меня недоумение — что это делается и для чего. Это некорректно, это неправильно, такого не может быть в цивилизованном мире, в 21-м веке», — подчеркнул Кизим.

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