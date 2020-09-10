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Сейм Литвы: Любые соглашения Лукашенко с Россией — преступление против белорусского народа

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  • 10.09.2020, 15:59
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Сейм Литвы: Любые соглашения Лукашенко с Россией — преступление против белорусского народа
Фото: DELFI

Литовские парламентарии приняли резолюцию.

За такую резолюцию единогласно выступил 91 член сейма, среди ее авторов - спикер Викторас Пранцкетис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, представители почти всех парламентских фракций, cообщает Delfi.

В документе депутаты называют Александра Лукашенко незаконным руководителем, призывают международную общественность оценивать любые его действия по заключению новых соглашений с Россией как преступление против народа, и фактическую аннексию страны.

Россию призывают не вмешиваться во внутренние дела и внешнюю политику Беларуси, а в том случае, если будут иметь место попытки "ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа", применить дополнительные санкции по отношению к России и представителям белорусского режима.

Также содержится призыв к международной общественности предложить белорусскому народу и ее законным представителям различные политические, экономические, финансовые и визовые льготы, прочие меры помощи.

Представивший резолюцию консерватор Жигимантас Павиленис отметил, что Литва должна поощрять международную общественность реагировать на события в Беларуси.

"Ситуация внутри страны не только не улучшилась: насилие, кровь, никакого диалога, и что еще хуже – в данный момент А. Лукашенко по существу завершает продажу своей страны, завершаются переговоры с Россией по последним статьям союзного договора, после которых от страны ничего не останется – лишь бутафорское государство с несколькими вывесками за границей, мы не можем это допустить", – сказал консерватор.

"Любые международные соглашения, которые ограничат суверенитет Беларуси, являются уничижительными, преступлением против белорусского народа, даже не могут быть признаны международным сообществом, поскольку de facto это аннексия страны", – отметил Ж. Павиленис.

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