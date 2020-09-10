закрыть
10 сентября 2020, четверг, 19:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бесстыдное зрелище

11
  • Александр Морозов
  • 10.09.2020, 16:30
  • 11,265
Бесстыдное зрелище
Александр Морозов
ФОТО: ФБ МОРОЗОВА

По одну сторону — живые люди, по другую — упыри.

Посмотрел встречу Лукашенко и Симоньян (так наз. "интервью Лукашенко российским журналистам").

Рожков, Бабаян и Верницкий изображали журналистов, а Симоньян ничего не изображала, а вела себя, как то, кем и назначена - а назначена она напрямую Путиным обеспечить "все про Беларусь". Посмотрев, я понял, что никаких "политтехнологов" от Кремля по белорусскому направлению не будет.

А будет три оператора.

Мишустин - после поездки в Минск сразу заявил, что российские госбанки должны помочь Лукашенко с ликвидностью (кредитуйте! Владимир Владимирович велел),

Симоньян - она спин-доктор, т.е. она приехала показать, что все проблемы в информационном поле будет решены, как поручил Владимир Владимирович. Держалась она как доктор с пациентом. Вся белорусская тема в кремлевских медиа будет координироваться через нее.

Можно ожидать, что появится бригада юристов, возможно прямо во главе с Хабриевой. Поскольку Песков уже анонсировал, что "можем помочь с подготовкой конституционной реформы, у нас есть опыт".

Деньги, медиа, юристы. Больше ничего не потребуется пока. Лукашенко попросил "помочь", Путин - помог.

Чудовищное, совершенно бесстыдное зрелище. Лукашенко врет в глаза, говоря, что будет сейчас говорить совершенно искренне. Б., Р. и В. просто изображают клоунов, а Симоньян сияет, великодушно давая понять Лукашенко, что "все в порядке, поможем, подлечим, поставим на ноги, большой человек послал помочь от всего сердца, как брату". Страшно смотреть. Потому что постоянно - на каждом кадре - ты думаешь, что - вот! - по эту сторону живые люди, народ, протест с очевидной мотивацией - а по другую сторону упыри. Они буквально и выглядят как упыри.

Александр Морозов, korrespondent.net

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Мы все видели страх тирана на МЗКТ
Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс