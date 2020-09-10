Майор ВВС ушел из белорусской армии в знак протеста и стал айтишником 6 10.09.2020, 17:05

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Александр Исаченко

История Александра Исаченко.

"Еврорадио" узнало о еще одном военнослужащем, покинувшем ряды вооруженных сил по соображениям совести. Лётчик Александр Исаченко в 2006 году окончил Военную академию и служил на авиабазе в Мачулищах. Но в августе 2020-го уволился из армии.

"Считаю недопустимым участие в действиях по достижению власти насильственными методами с использованием Вооруженных Сил Республики Беларусь", — написал он в своём заявлении.

"Мое звание было — майор, должность — старший летчик вертолётного отряда. До конца моего контракта оставался приблизительно год, — рассказывает нам Александр Исаченко. — Я планировал служить до предельного возраста, не планировал увольняться и оставлять службу. Но четвёртого сентября я был исключен из списков части".

- Что повлияло на ваше решение покинуть службу?

- События, которые произошли в августе и до этого в нашей стране. На мой взгляд, сложился конфликт между властью и большей частью общества. Часть общества хочет перемен в жизни, но, к сожалению, механизмы, которые заложены в Конституции, не позволяют реализовать эти запросы общества.

Почему принял решение увольняться? Личному составу на построении было доведено заявление министра обороны, в котором предлагалось всем несогласным с политикой главнокомандующего написать рапорта по собственному желанию. Так как я наблюдаю этот конфликт и вижу, что власть мирным способом не планирует решать конфликт, то дальнейшая служба накладывала неприятный отпечаток. Я испытывал понуждение к тому, что буду вынужден исполнять свои обязанности, которые не соответствуют моим внутренним убеждениям.

Рапорт на увольнение майора Исаченко А. Ю.

- Но вы ведь вертолетчик, не принимали участия в разгоне митингующих. Зачем увольняться?

- Конкретно наше подразделение не участвовало, но, насколько я знаю, частично вооруженные силы были задействованы на улицах. Авиация выполняет обеспечивающие функции. И само заявление наталкивает на мысли, что, возможно, армия будет каким-то образом использована против народа, против людей и общества.

Я считаю, что вооружённые силы должны быть в этой ситуации аполитичны. И основное предназначение вооружённых сил — это защита страны и народа от внешних угроз. И, мягко говоря, это было некорректное заявление, которое делило личный состав на “своих-чужих”.

- Если бы вам приказали — решились бы применить насилие на улицах Беларуси?

- Считаю, что насилие в отношении мирных протестующих недопустимо. Да, наши законы предполагают, что различные акции должны быть согласованы с властью. Но очевидно, что власть почти никогда такого согласия не дает. Если есть запросы общества и они не могут быть реализованы, то нужно искать мирный способ разрешить проблемы, попытаться услышать людей. Конечно, силовой метод — недопустимый метод решения таких вопросов.

- Как думаете, силовик в форме без знаков различия может себя вести более жестко, потому что считает, что останется неузнанным?

- Сама форма предполагает мандат на определенную долю насилия. Но этот мандат исходит от общества. Та же милиция наделена такой возможностью — ограниченно применять насилие. Я считаю, что, если силовые ведомства действуют в рамках закона, они, конечно же, должны носить форму со знаками различия, не скрывать свои лица. Должны действовать открыто.

Фото с коллегами. Александр — крайний справа

- В армии все поддерживают Лукашенко?

- Очень сложно говорить за все вооруженные силы, я такой информацией просто не обладаю. Но я могу сказать, что достаточно много людей аполитичны, они вообще не обращают внимания на политику. Некоторые поддерживают власть, некоторые не поддерживают.

- Как после вашего поступка к вам стали относиться коллеги?

- Многие подходили, выражали поддержку, но широкой поддержки со стороны коллег я не вижу. Надо понимать, что военнослужащие и другие сотрудники силовых ведомств ограничены в своих действиях. Есть много причин, по которым они не могут открыто выражать свои мысли и действовать открыто.

Многие молодые военнослужащие проживают в служебном жилье, в общежитиях. И вероятность лишиться работы, то есть [возможности] кормить и обеспечивать семью, — это довольно-таки сильно воздействует на людей. Плюс кредиты и очень узкая специальность, сложно себя найти потом где-то, кроме как в силовых ведомствах. Кроме этого, с 2015 года были введены так называемые стимулирующие выплаты — по заключению контракта выплачивались деньги личному составу. Если военнослужащий прерывает контракт, то и деньги он обязан вернуть.

В семье моё решение поддержали и родители, и жена. Это, наверное, вопрос воспитания и ценностей, которыми человек обладает.

Александр Исаченко и его семья

- Как летчику найти себя на гражданке?

- Сейчас я в поиске работы, прохожу обучение в IT-сфере по направлению “Front-end” благодаря общественным инициативам. Действительно, этот механизм работает, позволяет получить определенные знания. Ну а дальше все зависит от целеустремлённости и трудолюбия.

В случае со мной на меня вышли и обратили моё внимание именно на эту инициативу. А вообще, я встречал в интернете информацию о том, куда человек может обратиться, не составляет никакого труда найти ее. И там действительно помогают.

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