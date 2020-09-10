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Посол Украины: Возвращение в Беларусь началось с провокации

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  • 10.09.2020, 17:11
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Посол Украины: Возвращение в Беларусь началось с провокации
Игорь Кизим

Личный автомобиль Игоря Кизима досмотрели пограничники.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после того, как был вызван в Киев «для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности».

— В прошлые выходные я пересек украинско-белорусскую границу и приступил к исполнению своих функций, — рассказал Игорь Кизим в интервью tut.by. — Надо сказать, что мой въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации.

По словам посла Украины, автомобиль, на котором он возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками «в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двусторонних отношений».

— При этом, руководителем пограничного пункта не были даны никакие объяснения. Но самое главное я не могу понять, что хотели найти в багажнике моего автомобиля? Не хочу утрировать, но, наверное, кучу оружия или, может быть, снаряженного боевика. Во всяком случае инцидент для меня был неприятным.

И как я понял, начальник пункта пропуска «Новая Гута» был проинструктирован так сделать. Очевидно, что посольством была направлена советующая нота на МИД Беларуси.

Это было неприятно. А для развития наших отношений это конечно же плохой сигнал. Чем бы это ни было вызвано, есть определенные международные правила, есть Венская конвенция о дипломатических отношения.

Как я понимаю, к сожалению, это было сделано, в треке антиукраинской риторики, которая сейчас звучит в Беларуси. Недавно, например, министр обороны Беларуси обвинял Украину в «подогреве деструктивных сил» для смены власти в Беларуси, Лавров — о каких-то украинских боевиках.

Мы устали от этой безосновательной риторики. В 2017 году, когда я приехал работать в Минск, тоже говорили о каких-то джипах, прорывающих границу со стороны Украины. Увы, все как сейчас модно говорить — фейк. Так что это уже даже не смешно. Думаю, это тоже не способствует позитивному развитию наших отношений.

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