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Баскетболистка Елена Левченко: Это уже совсем другой народ

  • 10.09.2020, 17:40
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Баскетболистка Елена Левченко: Это уже совсем другой народ
фото: Елена Левченко (courtesy photo)

Нас пытаются запугать, а мы снова выходим.

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко ходит не только на воскресные Марши единства, но и на женские акции. Она восхищается солидарностью белорусов и выступает за перемены. В интервью «Радыё Свабода» баскетболистка рассказала о своей позиции по ситуации в стране.

— Я играла во многих странах, и оттуда мне пишут люди, восхищенные солидарностью белорусов. Даже те же россияне. Их впечатляют именно мирные протесты, на которые мы имеем право и по Конституции Республики Беларусь, и по хартии ООН.

Никто не может понять природу такой жестокости силовиков. Власть пользуется старыми методами — репрессировать, запугать, побить. Чтобы человек спрятался в нору и притих. Только на такое и способны. Но дух не убить. Это уже совсем другой народ.

Левченко также высказала свое отношение к давлению на спортсменов и пожаловалась на беззаконие.

— Давайте называть вещи своими именами: это [давление на спортсменов] репрессии. С одной стороны, смешно слышать их липовые аргументы, чтобы наказать, уволить. С другой — очень грустно.

Про законы вспоминают только тогда, когда надо оправдать беззаконие. Если нельзя арестовать, прикрываются «несанкционированным мероприятием», хотя каждый человек, повторюсь, имеет право на мирный протест.

А как наказать виновных за насилие — нет закона. Когда людей били и они бросались в Комсомольское озеро, судили спасателей. Абсурд! Ребятам законом предписано помогать тем, кто в беде. А их садят, дают по тысяче рублей штрафа, потому что не сдали перепуганную молодежь на растерзание омоновцам.

Двуличие, возведенное в закон. Как наказать, будет вам закон. А вне его можно бить женщин, облагать сумасшедшими штрафами. Иногда хочется просто кричать. И все равно надо сохранять стойкость, выдержку. Думаю, белорусы еще сами не до конца осознают, насколько сильные. Хоть это и проявляется ежедневно. Нас пытаются запугать, а мы снова выходим. Более того, присоединяется все больше людей, которые высказывают свою позицию.

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