В пятницу в Беларуси будет до +20 градусов 10.09.2020, 18:04

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Осадки не прогнозируются.

До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси 11 сентября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет плюс 4-10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 15-20 градусов.

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