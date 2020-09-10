В пятницу в Беларуси будет до +20 градусов
- 10.09.2020, 18:04
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Осадки не прогнозируются.
До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси 11 сентября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет плюс 4-10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 15-20 градусов.