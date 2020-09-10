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Умер известный белорусский блюзовый певец Генек Лоска

  • 10.09.2020, 18:11
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Умер известный белорусский блюзовый певец Генек Лоска
Генек Лоска. Источник: личный архив

Настоящая известность пришла к 45-летнему музыканту, когда он победил в польском «X Factor».

45-летний музыкант с мая 2018 года лежал парализованный после инсульта в квартире своей матери в городе Белоозерск, передает «Белсат».

Инсульт был последствием травмы головы, которую Лоска получил после падения с лестницы в 1999 году. В то время Генек перенес несколько операций в польских больницах. Также он прошел большой курс реабилитации после микроинсульта в 2016 году. В начале мая 2018 года Лоска приехал из Польши в родной город, чтобы навестить свою мать, и 5 мая у него случилось новое кровоизлияние в мозг.

Геннадий Лоска родился 8 января 1975 года в городе Белоозерск Березовского района Брестской области. В родном городе он окончил музыкальную школу. Свою рок-карьеру начал в Гродно, куда поступил учиться в культпросветучилище (сегодня – Гродненский государственный колледж искусств). Здесь он со своим другом и гитаристом Андреем Макаревичем создал хард-блюзовую группу «SEVEN B», которая за короткое время стала очень популярной. В 1992 году группа ездила на фестиваль «Басовище», после которого трое музыкантов, в том числе и Лоска с Макаревичем, решили остаться в Польше. Зарабатывали деньги тем, что играли и пели на улицах польских городов.

Группа успела записать несколько альбомов, а также поучаствовала во всех известных польских рок-фестивалях.

Настоящая известность пришла к Генеку Лоске, когда он победил в первом сезоне знаменитого польского музыкального конкурса «X Factor».

Музыкант получил денежный приз и возможность записать альбом на одной из варшавских музыкальных студий со своей новой рок-блюзовой группой «GIENEK LOSKA BAND». Вскоре альбом под названием «Hazardzista» приобрел статус золотого.

Во Вроцлаве у Генека остались жена и дочь, а в Белоозерске – мать.

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