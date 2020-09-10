закрыть
10 сентября 2020, четверг, 19:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске у здания МГЛУ студенты спели «Купалiнку» в знак протеста

  • 10.09.2020, 18:15
  • 1,641
В Минске у здания МГЛУ студенты спели «Купалiнку» в знак протеста

Несколько десятков молодых людей вышли к стенам вуза на акцию солидарности.

В среду, 9 сентября, акции несогласия у МГЛУ продолжились. Несколько десятков студентов вышли к зданию университета с плакатами со строчками из «Ваяцкага марша» - «Мы выйдзем шчыльнымi радамi» и спели «Купалiнку». На одном плакате также были написаны фамилии задержанных студентов - более 20 ФИО - «Герои МГЛУ», написали активисты, передает kp.by.

Напомним, что песня «Купалiнка» довольно часто звучит на акциях солидарности и протестах. Например, эту народную песню пели у стен Купаловского театра, а также в сцепке женщин у стен Красного костела, когда протестующих пытался оттеснять ОМОН.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Мы все видели страх тирана на МЗКТ
Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс