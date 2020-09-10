В Минске у здания МГЛУ студенты спели «Купалiнку» в знак протеста 10.09.2020, 18:15

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Несколько десятков молодых людей вышли к стенам вуза на акцию солидарности.

В среду, 9 сентября, акции несогласия у МГЛУ продолжились. Несколько десятков студентов вышли к зданию университета с плакатами со строчками из «Ваяцкага марша» - «Мы выйдзем шчыльнымi радамi» и спели «Купалiнку». На одном плакате также были написаны фамилии задержанных студентов - более 20 ФИО - «Герои МГЛУ», написали активисты, передает kp.by.

Напомним, что песня «Купалiнка» довольно часто звучит на акциях солидарности и протестах. Например, эту народную песню пели у стен Купаловского театра, а также в сцепке женщин у стен Красного костела, когда протестующих пытался оттеснять ОМОН.

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