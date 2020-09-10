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Задержан пропагандист Семченко, который ушел из лукашенковского пула

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  • 10.09.2020, 18:20
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Задержан пропагандист Семченко, который ушел из лукашенковского пула
фото с сайта: nashaniva.by

Пропагандист до августа 2020 года работал на ОНТ.

Около 16:30 в квартиру к бывшему пропагандисту ОНТ Дмитрию Семченко явились сотрудники милиции и забрали журналиста, эту информацию «НН» подтвердила его жена Юлия.

«Был один мужчина не в форме, а также 2—3 человека в масках. У нас дома маленький ребенок, но они себя вели корректно, ребенка не напугали. Дали пять минут собраться и увезли во Фрунзенское РУВД. Сказали, что будут проверять, участвовал ли муж в несанкционированных акциях», — сказала Юлия Семченко.

Дмитрий Семченко до августа 2020 года работал на телеканале ОНТ, был в лукашенковском пуле. Однако после событий 9—12 августа решил уйти с телеканала.

«Молчать — значит умереть. Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ — понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом!» — написал он в своем инстаграме.

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