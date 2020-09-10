МВФ не даст денег режиму Лукашенко 5 10.09.2020, 18:39

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Штаб-квартира МВФ

фото: EPA/JIM LO SCALZO

Режим Лукашенко обратился в МВФ за экстренной помощью в марте.

МВФ не даст Беларуси экстренной финансовой поддержки в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемии COVID-19. Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

По его словам, которые передаёт ТАСС, официальный Минск обратился в МВФ за экстренной помощью в марте. Однако стороны не смогли договориться о выделении денег.

«В марте Беларусь обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности», - отметил представитель фонда.

Он пояснил, что речь шла об инструменте для ускоренного финансирования, в рамках которого МВФ оказывает помощь пострадавшим от последствий пандемии странам. «Данный [финансовый] механизм не содержит каких-либо жестких условий <...>, но [для его использования] необходимы гарантии прозрачности и принятия надлежащих политических мер, чтобы обеспечить использование средств на борьбу с пандемией и содействие экономической стабильности», - пояснил Райс. Под гарантиями, по его словам, подразумевались «меры по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является стандартной процедурой [МВФ] для всех стран», которые хотят получить помощь.

В марте правительство и Национальный банк Беларуси обсуждали с МВФ выделение финансовой поддержки в размере до $900 млн в связи с последствиями пандемии. Министр финансов Беларуси Максим Ермолович также тогда заявлял, что не исключает привлечения Минском экстренного финансирования от МВФ.

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