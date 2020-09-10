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«Человека, который не дышал, выбросили из автозака»

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  • 10.09.2020, 18:48
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«Человека, который не дышал, выбросили из автозака»
фото: liga.net

Свидетельства преступлений лукашенковских карателей.

О множество случаев насилия после выборов знает каждый из нас. Эти события, бесспорно, стали переломным моментом в истории Беларуси, хотя перемены не наступили мгновенно. По факту убийств в результате протестов не возбуждено ни одного уголовного дела, но существуют видеодоказательства преступных действий людей в форме и балаклавах, пишет «Белсат».

Смертельные случаи тщательно скрывают?

Александр Будницкий погиб 11 августа рядом с минским универсамом «Рига», где происходили жестокие силовые разгоны демонстрантов. Хотя правоохранительные органы сразу же получили личные данные этого человека, родственникам об этом почему-то не сообщили, а тело отдали в день похорон. Журналисты программы «Кожны з нас» попали на траурную церемонию, где брат погибшего сообщил, что пакет с останками не раскрывали, так как чувствовали, что тело уже превратилось в желе.

«Хотя и написали заявление по факту исчезновения человека, ни один оперативник или участковый не приехал по месту жительства и нас не допросил. Хотя они знали всю подноготную, – рассуждает Сергей Борщ, сосед Александра Будницкого в минском общежитии. — Следствие никак не работало. Родственникам сообщили о смерти Александра только тогда, когда этим случаем вплотную занялись журналисты».

А вот что в студии вспоминает Александр Носков, которого брутально задержали 11 августа на выходе из универсама «Рига»:

«В автозаке я в пятом ряду сверху лежал. Кто-то снизу начал кричать, что люди задыхаются, а кто-то уже не двигается. Они начали по нам бегать, разбрасывать в разные стороны и доставать человека, который не дышит. Его просто выбросили, положили возле автозака, и куда его, что – без понятия».

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