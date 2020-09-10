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«Беларусбанк» приостанавливает практически все виды кредитования

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  • 10.09.2020, 19:05
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«Беларусбанк» приостанавливает практически все виды кредитования

Ранее пять других банков также полностью закрыли кредитование для физлиц.

Сегодня стало известно о том, что «Беларусбанк» приостанавливает все виды кредитования, кроме стройсбережений и льготного жилья. Об этом сообщили onliner.by в колл-центре банка.

— На данный момент приостановлено кредитование на все виды кредитов, кроме системы строительных сбережений и Указа №13 по строительству льготного жилья. Все остальные виды кредитов действительно приостановлены, — прокомментировали нам.

В банке также сообщили, что официальной информации по срокам возвращения кредитования пока нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что пять банков полностью закрыли кредитование для физлиц. Напомним, с 28 августа «БПС-Сбербанк» перестанет выдавать кредиты для физических лиц под любые цели. Об этом банк сообщает на своем официальном сайте.

О прекращении кредитования физлиц заявил и «Технобанк».

О полной приостановке кредитования для физлиц нам рассказывал и «БНБ-Банке».

— Выдача потребительских кредитов приостановлена давно, еще с апреля, — отметили в банке. — А выдача кредитов на покупку и строительство недвижимости и покупку автомобиля приостановлена с 25 августа.

Также с 18 августа кредитование физических лиц приостановил «РРБанк». Выдачу кредитов полностью прекратил и «Абсолютбанк». Такое сообщение размещено на сайте банка.

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