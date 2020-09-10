Дмитрий Разумков: Для Украины принципиально, чтобы Беларусь была демократической, свободной и независимой 1 10.09.2020, 20:13

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Дмитрий Разумков

Спикер Верховной рады озвучил позицию Украины по Беларуси.

На следующей неделе украинский парламент должен рассмотреть заявление о ситуации в Беларуси, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков 10 сентября в Вильнюсе после встречи со своим литовским коллегой Викторасом Пранцкетисом, передает naviny.media.

«Надеюсь, что в начале пленарной недели этот вопрос будет вынесен в зал, мы сможем его обсудить и принять взвешенное, правильное решение, которое будет отстаивать суверенитет и независимость Беларуси», — сказал Разумков.

«Позиция Украины неоднократно озвучивалась и полностью отражает соответствующую политику других демократических государств, — отметил спикер ВР. — Выборы должны быть честными и признанными как внутри государства, так и за его пределами. Для Украины принципиально, чтобы Беларусь была демократической, свободной и независимой».

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