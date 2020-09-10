Минск, поддержим шахтеров! 3 10.09.2020, 22:15

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ФОТО: LIDER-PRESS.BY

Завтра, 11 сентября в 10:00. Минск, Свердлова, 3.

Минск, поддержим шахтеров! Завтра, 11 сентября в 10:00. Минск, Свердлова, 3 (здание Минского областного суда).

"Делать бы гвозди из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей". Эти слова точно про людей из стачкома "Беларуськалия". Несмотря не беспрецедентное давление, шахтеры продолжают стоять на своем и бороться за нашу свободу, передает телеграм-канал “Баста!”.

11 сентября состоится заседание по иску ОАО "Беларуськалий" к стачечному комитету предприятия по признанию законности забастовки, начатой 17 августа 2020.

Ответчики — сопредседатели стачкома Сергей Шиц и Анатолий Бокун.

Шахтеры просят белорусов прийти поддержать их завтра утром к зданию Минского областного суда.

11 сентября в 10:00

Минск, Свердлова, 3 (здание Минского областного суда)

Берите с собой каски (можно купить в любом магазине "Сделай сам" за пять рублей), рисуйте плакаты. Шахтерам будет приятна такая символическая поддержка.

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