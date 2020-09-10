Российская интеллигенция солидарна со Светланой Алексиевич и белорусским народом 2 10.09.2020, 22:04

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фото: reuters

На обращение нобелевского лауреата откликнулись Улицкая, Шендерович, Ахеджакова и многие другие.

В России нашло широкий отклик воззвание лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич к российской интеллигенции в связи с преследованиями представителей оппозиции в Беларуси. В поддержку Алексиевич выступили, в частности, писатели Людмила Улицкая, Александр Архангельский, Денис Драгунский, Виктор Шендерович, а также актриса Лия Ахеджакова и другие кинематографисты, актеры и музыканты, передает «Голос Америки».

Так, Александр Архангельский написал в блоге, что интеллигенция России не молчит по поводу происходящего в соседней республике, хотя ее голоса и «не всегда проходят сквозь шумовую завесу». «Трудно (да и возможно ли в принципе) найти сколько-нибудь умного, как минимум вменяемого человека, который не был бы солидарен с народом Беларуси и не презирал пародийного диктатора, лжеца, насильника, губящего страну, разлагающего государство и унижающего граждан, добавил он. Я верю, что у вас получится – медленно, упорно, мирно. И это будет новая страница в истории европейской свободы».

Архангельскому вторит маститый кинорежиссер, сценарист Павел Чухрай: «Стыдно и горько смотреть, как Россия, российская власть, со всё большей решительностью поддерживает изолгавшийся режим Лукашенко. Омерзительно слышать ложь, которая звучит из российских государственных СМИ в отношении того, что на самом деле происходит в Беларуси».

Павел Чухрай также признался, что безоговорочно подписал бы коллективное письмо интеллигенции, обращенное к российской власти, с требованием прекратить поддерживать «незаконный и кровавый режим Лукашенко».

Сама Светлана Алексиевич в обнародованном обращении, в частности, призвала и российскую интеллигенцию не молчать о происходящем сейчас в Беларуси.

«Сначала у нас похитили страну, [а теперь] похищают лучших из нас», – подчеркнула нобелевский лауреат.

Писательница на сегодня – единственный член президиума оппозиционного Координационного совета Беларуси, оставшийся на свободе, и то благодаря активному вмешательству прессы и западных дипломатов. Её тоже пытались задержать. Все остальные представители президиума либо арестованы по обвинению в попытке государственного переворота, либо силой выдворены из страны.

США накануне выразили крайнюю обеспокоенность продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Беларуси, о чем заявила на пресс-брифинге Кейли Макэнани, пресс-секретарь Белого дома.

«Сообщения о похищении, насильственном изгнании или других угрозах в отношении представителей оппозиции – это лишь некоторые из многих методов, используемых белорусскими властями для подавления свободы слова», – сказала Макэнани.

Председатель Женской (гендерной) фракции, исполнительный секретарь Политического комитета партии «Яблоко» Галина Михалева в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметила, что аресты несогласных с режимом и насилие стали «фирменным стилем диктаторского правления Лукашенко». По ее мнению, сейчас он судорожно цепляется за свое кресло, и не скрывает этого.

«Но лично меня больше радует, что в лидеры белорусского протестного движения выдвинулись преимущественно женщины, – добавила политик. –Это очень показательно и внушает надежду. Поэтому я уверена, что Лукашенко долго не продержится, хотя тот пустился во все тяжкие, и, кажется, готов пойти на всё».

Галина Михалева считает, что белорусы ни при каких обстоятельствах не смирятся с «узурпацией власти» Лукашенко. Как ей представляется, ему уже не поможет ничто, включая самолет с российскими пропагандистами, которые «словно на пожар» прилетали недавно брать у него интервью.

В свою очередь, член федерального Политсовета партии ПАРНАС, драматург Наталья Пелевина отметила сложность ситуации в Беларуси и выразила солидарность со Светланой Алексиевич. На ее взгляд, пока что значительная часть российской интеллигенция в контексте событий в Беларуси не занимает активной гражданской позиции.

«Я это связываю с тем, что, в общем и целом, в стране наблюдается апатия, – констатировала она в комментарии «Голосу Америки». – Плюс некоторую сумятицу вносят и противоречивые заявление самой белорусской оппозиции по поводу ее взаимоотношений с Москвой. Между тем российская власть уже продемонстрировала, что заняла твердую позицию по поддержке Лукашенко, и питать иллюзии на этот счет не стоит».

Кроме того, Наталья Пелевина полагает, что в Кремле страшатся повторения в России в том или ином виде белорусского сценария, будь то в ближайшей перспективе или через четыре года после президентских выборов. Думаю, что отравление Алексея Навального связано как раз с этим, заключила она.

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