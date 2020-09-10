Белорусы! Готовимся к воскресному Маршу 1 10.09.2020, 23:32

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фото: bbc

Не дадим продать страну!

Не дадим продать страну. Начинаем подготовку к воскресному Маршу.

Каждый день белорусы демонстрируют чудеса героизма, самоорганизованности и смелости. Сегодня акции в Минске прошли в десятках точек города. Жители разных районов проводили марши, цепи солидарности, партизанские акции, защищали друг друга и давали отпор бандитам и тихарям, пишет телеграм-канал “Баста!”.

Нам нельзя останавливаться. Нужно продолжать давление на власть и добиваться выполнения наших требований. Также нельзя забывать о том, что в начале следующей недели Саша-таракан собирается в Москву, и тема их встречи с Путиным нам хорошо известна. Это - торг вокруг независимости нашей родины.

13 сентября в Минске и других городах страны мы выходим на традиционных Марш, чтобы потребовать отставки Лукашенко и освобождения политзаключенных. Также мы должны продемонстрировать готовность защищать независимость Беларуси. "Не дадим продать страну!" - эти слова должны громко прозвучать на весь мир.

Готовимся к воскресному Маршу уже с завтрашнего дня. Обходим всех соседей по подъезду, обзваниваем всех родных и друзей, напоминаем об акции. Распространяем информацию в чатах домов, кварталов, микрорайонов. Приглашаем на Марш во время вечерних акций завтра и послезавтра.

13 сентября, 14.00. Минск, площадь Независимости / проспект Независимости / центр города. Другие города - центральные улицы и площади.

Не дадим продать страну!

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