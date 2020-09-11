Путин извинился перед президентом Сербии 14 11.09.2020, 7:44

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Александр Вучич

Фото: РБК

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров тоже принес политику свои извинения.

Президент России Владимир Путин извинился перед сербским лидером Александром Вучичем за пост в «Фейсбуке», в котором официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Вучича на встрече в Белом доме с героиней фильма «Основной инстинкт», сообщает ВВС.

Пост вызвал негодование в Белграде, и его осудил лично Вучич. Обозреватели отмечают, что по крайней мере часть возмущения могла быть связана с тем, что в сербском переводе картина называется «Низкие страсти».

Об извинениях российского лидера рассказал сам Вучич в эфире национального телевидения, а пресс-секретарь Путина подтвердил эту информацию агентству «РИА Новости».

Вучич сказал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже принес ему свои извинения.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали это оба», — цитирует сербского лидера «РИА Новости».

«При том, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», — добавил сербский президент.

Что произошло?

На прошлой неделе лидеры Сербии и Косово посетили Вашингтон, где подписали двусторонние договоры с США.

Вскоре после этого Захарова опубликовала фото встречи Вучича с Трампом и кадр из «Основного инстинкта».

После возмущения в Белграде она дополнила пост разъяснением, что объектом шутки якобы были американские дипломаты, а не сербский лидер.

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