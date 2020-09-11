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Ученые разработали маску, способную определить симптомы коронавируса

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  • 11.09.2020, 8:14
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Ученые разработали маску, способную определить симптомы коронавируса
Фото: The Straits Times

Изобретение сделано в Сингапуре.

Ученые из Сингапура разработали маску, которая может определить симптомы, свидетельствующие о заражении коронавирусом. Об этом сообщает The Straits Times (перевод - lenta.ru).

В маску устанавливаются датчики, которые собирают информацию о различных жизненных показателях человека таких как, пульс, температура тела, давление и уровень кислорода. Каждые полчаса датчики передают данные о состоянии здоровья на специальное приложение в мобильном телефоне для того, чтобы врачи могли оценить состояние пациента и его изменения. Отмечается, что сами датчики можно мыть вместе со средством защиты и даже переставлять с одной маски на другую.

Разработчики технологии рассказали, что чипы в средстве индивидуальной защиты покрыты специальным материалом, который чувствителен к получаемой информации и при этом влагоустойчив. В настоящее время цена маски составляет чуть более 36 долларов, однако при массовом производстве она может снизиться до 14,6 доллара.

Ранее американские ученые доказали, что хирургические маски и аксессуары из комбинированного материала являются лучшими средствами защиты от коронавируса. Наиболее высокую степень эффективности показали специальные хирургические маски, маски типа N95 и защитные аксессуары, изготовленные из комбинированных материалов — например, хлопка и синтетики. Однако, несмотря на высокую степень защиты масок стандарта N95, по словам исследователей, из-за встроенного клапана они могут быть не самыми безопасными.

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