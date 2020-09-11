Виктория Азаренко впервые обыграла Серену Уильямс на турнире «Большого шлема» и вышла в финал US Open 6 11.09.2020, 9:34

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Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В финале белоруска сыграет с японкой Наоми Осакой.

В полуфинале US Open Виктория Азаренко одержала волевую победу над американкой Сереной Уильямс — 1:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 55 минут. До этого 10 встреч этих теннисисток на «Больших шлемах» завершались неизменно в пользу Серены, сообщает pressball.by.

В финале белоруска сыграет с японкой Наоми Осакой, которая в своем полуфинале одолела американку Дженнифер Брэди.

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