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Белоруски с маленькими детьми нашли способ выразить протест

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  • 11.09.2020, 9:56
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Белоруски с маленькими детьми нашли способ выразить протест
Фото: Дина Ермоленко / dina-photo.by

Яркие фото.

«Я чувствую себя бесполезной. Злюсь от бессилия», — такие признания от молодых мам убедили cемейного фотографа Дину Ермоленко, что женщинам с маленькими детьми нужно каким-то образом выплеснуть эмоции, пишет rebenok.by.

С ребенком сложно гулять на маршах, но переживаний от этого не меньше. Свой протест женщины выразили в формате фотопроекта, автор сопроводила его фразой: «Разве так выглядит бесполезность?»

Молодые мамы достали из шкафов белые платья, а детей нарядили в красное. Такое сочетание цветов на фоне зелени парка выглядит очень ярко. Своим участием в этом проекте белоруски хотят показать, что им не все равно, в каких условиях будут расти их дети.

Девушки на фото — знакомые или клиентки фотографа Дины Ермоленко. Она сама специализируется на съемках в стиле «ньюборн» — снимает новорожденных в различных декорациях, сохраняя для родителей память на всю жизнь. С некоторыми клиентками тесно общается и после съемок.

— Выяснилось, что многие молодые мамы сейчас испытывают похожие чувства. Они хотели бы участвовать в акциях протеста наравне с другими белорусами, но с детьми им это сделать сложно. Остается только тревожно ходить по квартире, читать новости, переживать.

Одну из участниц акции зовут Кристина. Она пришла на съемку с дочкой Дине захотелось поддержать женщин, заявить о том, что растить детей — это очень важная миссия, которую нельзя отложить «на время», пока ситуация не уляжется.

— Сейчас страна переживает глубочайший кризис перемен. Она зарождается заново. Ей нужны взрослые сознательные люди, которые активно участвуют, «вскармливают всходы». Так и нашим детям, которые недавно пришли в большой мир (или собираются), нужны взрослые мамы, которые будут рядом. Мамы, которые будут оберегать от всех невзгод и волнений. Мамы, которые осознают ценность новой жизни, развивающейся на их руках. И это нормально — оставаться дома со своей крохой, пока весь город потоком широкой реки отстаивает свои права, — убеждена Дина.

Лена с 3-месячной дочкой Белоруски рассказывают, что пробовали выходить на протесты с детьми, но это очень рискованно. На глазах Лены, которая пришла поддержать людей с коляской, начали грубо задерживать мужчин.

— Ребенок закричал, мы с мужем и коляской убегали от автозака. Это было страшно, если честно. Второй раз я ходила стоять в цепь солидарности уже одна — приглашала маму приехать из другого города. Сейчас я на акции уже не хожу, потому что у меня закончились запасы замороженного грудного молока, — смеется мама.

Каждый день живем, как в сериале. Иногда думаю: «Да ладно, это невозможно. Да нет же, это сюр». Но что же вы, зрители, недооценили совсем самого прекрасного художника «жизнь»! И нет конца творчеству режиссеров и постановщиков.

Вероника — мама двоих детей, младшей дочке всего 3 месяца. Участием в проекте она хочется поддержать всех тех, кто сейчас отстаивает свои права. По словам мамы, весь последний месяц семья очень тяжело переживает происходящее. Оставаться в стороне сложно, многие женщины рискуют на нервной почве потерять молоко.

— Сегодняшняя ситуация для меня сравнима с попыткой переплыть реку ночью. Когда утеряно чувство безопасности, когда не ощущаешь почву под ногами, когда пронизывающий до дрожи страх. А когда есть двое маленьких детей, то ощущается тройное отсутствие безопасности. Хочется уберечь детей, оградить от происходящего, не спрятать, а показать, что все будет хорошо, что впереди светлое будущее. Что им не нужно будет равняться на войну, что они могут выражать свои мысли, развиваться в том направлении, как подскажет сердце, чувствовать себя в безопасности и становиться теми, кто будет лучше меня.

Катерина участвует в проекте с годовалой дочкой. Она хочет поддержать других мам, которые не могут ходить на мирные акции.

— Первые дни я очень переживала, мало спала, и это отражалось на дочке. Она была неспокойна, висела на мне. Сейчас я стараюсь оградить ребенка от происходящего, стресса в ее жизни еще будет предостаточно. Я очень хочу, чтобы в будущем голос моей дочери был услышан. Верю, что с ее мнением будут считаться и она не будет бояться думать как-то иначе. Есть такие дома, в которых, на первый взгляд, идеальная чистота. А посмотришь в шкафчик — там черт ногу сломит. Беларусь именно такой «дом». И очень хочется, чтобы кто-то наконец навел в нем порядок. То, что происходит сейчас в стране, страшно было представить в самом ужасном сне. Но я верю в «воинов света».

Ольге приходится объяснять старшему ребенку, почему на улицах так много милиции и почему дяди носят балаклавы. Она бы хотела спокойно гулять по парку без страха, что в любой момент людей могут забрать в автозак за их убеждения.

— Наверное, я сейчас не ресурсная мама. Но детям я говорю, что добро победит... Заодно поддерживаю эту веру у себя внутри.

У Ирины также двое детей — сыну 4 года, младшей дочке всего — 7 месяцев. Мама говорит, что ходила с коляской стоять у дорог и была на одном из маршей без детей, но теперь видит в этом опасность.

Белоруска нашла свой способ поддержать людей: она шьет флаги и дарит их друзьям и близким.

— Мне страшно и обидно от того, что меня/нас не слышат/не хотят слышать и стараются мирных людей вывести на агрессию. Мое восприятие окружающих людей по-прежнему открытое, доверительное и предвзято хорошее. Ведь мой ребенок воспринимает мир и учится ему доверять через то, как делаю это я. Только неизвестные в балаклавах не дают мне спокойно и без страха пройтись по проспекту нашего прекрасного города погожим днем.

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