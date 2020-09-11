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Эксперт: Новые автомобили для белорусов значительно подорожают

  • 11.09.2020, 10:18
Эксперт: Новые автомобили для белорусов значительно подорожают

Кредитование заморожено.

Стоимость автомобилей у белорусских дилеров значительно поднимется к концу года, процесс уже начался, сообщили порталу Interfax.by в Белорусской автомобильной ассоциации.

"Ситуация в стране привела к очередному витку девальвации национальной валюты ко всем валютам и автодилеры соразмерно поднимают цены по мере распродажи складов и по факту поступления новых партий автомобилей", - прокомментировал генеральный директор БАА Александр Сидоревич.

"Стоимость автомобилей в последние месяцы растет пропорционально падению курса белорусского рубля к корзине валют и увеличению себестоимости со стороны заводов - изготовителей", - добавил он.

В структуре рынка продаж новых автомобилей автомобильными дилерами Беларуси по состоянию на август текущего года, 70,8% рынка продаж составляют автомобили, произведенные в России. На авто, собранные в Беларуси, приходится 16,6%, остальные ввозятся из-за пределов общего таможенного пространства.

"Основное формирование цен на автомобильном рынке происходит не в Беларуси. Автозаводы в РФ поднимают свои цены не менее, чем на 6% ежегодно. По итогам же 2020 года автомобили российского производства подорожают более чем на 16%", - подчеркнул глава ассоциации.

Также усугубляет ситуацию то, все банки Беларуси практически остановили потребительское кредитование, отметил эксперт. Сокращено и автокредитование юридических лиц. "Формально кредитные продукты для юридических лиц еще доступны, но фактически предоставление ресурсов сокращено до минимума", - сообщил Сидоревич.

В августе продажи новых автомобилей упали на 10% по отношению к июлю, и не превысили 4500 единиц, что на 23% ниже августа прошлого года. В сентябре также наблюдается низкая активность покупателей.

"Слабый спрос на фоне неопределенности ситуации в стране, а также остановка кредитования приведут к значительному падению продаж в сентябре и в последующих месяцах года", - резюмировал генеральный директор Белорусской автомобильной ассоциации.

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