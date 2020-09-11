Выше флаги! 34-й день белорусской революции (Онлайн) 11.09.2020, 10:32

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Фото: ТАСС

Солидарность со студентами и рабочими, протесты везде.

Вчера вечером в Беларуси прошло множество акций протеста и солидарности. В Минске на марш вышел практически каждый двор.

Сегодня независимые телеграм-каналы призвали белорусов продолжать давление на режим. Основные задачи: подготовка к воскресному Маршу, солидарность со студентами и рабочими, вечерние протесты везде.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий 34-го дня белорусской революции.

11:27 Ребята из минской гимназии №24 поддержали студентов и приняли участие во флешмобе.

11:24 Еще фото бело-красно-белого утреннего Минска.

11:09 Люди вышли к Минскому областному суду поддержать представителей Стачкома ОАО «Беларуськалий», над которыми сегодня идет процесс.

10:37 Белорусские автомобилисты продолжают протесты. С утра минская Малиновка стоит в огромных пробках.

10:34 Белорусские города поднимают национальные флаги. Минск, Брест, Гродно, Мядель: утро начинается с революции.

10:31 Минск за ночь стал бело-красно-белым, на вечерних акциях протеста жители преобразили город.

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