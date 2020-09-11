Отец Александра Тарайковского: Какой урод отдал приказ стрелять в безоружного? 19 11.09.2020, 10:54

5,294

Валерий Тарайковский

Валерий Тарайковский рассказал о о сыне, расследовании его гибели, протестах и народном мемориале.

Валерий Тарайковский, отец убитого в Минске во время протестов Героя Беларуси Александра Тарайковского рассказал о сыне, расследовании его гибели, протестах, народном мемориале на «Пушкинской».

— Как можно просто так выстрелить? Какой дебил, какой урод вообще мог такой приказ отдать? Как можно стрелять в безоружного? У него даже сигареты не было в руках. Как можно стрелять в безоружного? И он один был, ни толпы, никого сзади. Один как семечко на ладони. Как это было можно сделать?

Следователь говорит: идет следствие. Какое следствие может идти, если есть видео, как все произошло? Там все как на ладони, черным по белому. Он был один, взяли и выстрелили. Там же вся Пушкинская в этих камерах, на каждом столбе, все они знают. Чего скрывают? Скрыть хотят весь этот беспредел. Этот параноик Лукашенко, это от него все приказы. Но все равно, как этот солдат мог это сделать? Пускай бы он в брата своего выстрелил. В безоружного, без ничего. Как это можно было, так стрелять? Тупо как в мясо, как в мишень... Это не укладывается в голове.

Тяжело естественно. И дочка осталась. И мне, как отцу. Мы же с ним два-три раза в неделю виделись, а общаться - вообще постоянно на связи. Я же его вырастил. До сих пор не могу прийти в себя. Первые дни думали вообще крыша поедет. Сидел возле фотографии и с ним разговаривал.

Когда хожу на Пушкинскую, всегда цветы покупаю. Кладу. Не понимаю, зачем они (милиция и коммунальщики) пытаются там все убирать, закрашивать. Люди же правду пишут. Люди дань уважения отдают. Не только Саше. Там уже много фотографий тех кто погиб из-за этого тупого беспредела. Он у власти держится, это не власть - это террор и диктатура. Не можешь не в право ни в лево шаг сделать. Сделал и уже преступник. И из Саши пытались сделать преступника. Сначала говорили про взрывчатое устройство. Какое устройство? У него не рюкзака, ничего не было. Майка и шорты, вот и все что у него было. На кладбище приедешь, посмотришь на могилу, поговоришь с ним, а сделать не можешь ничего, хочется сказать - хорош лежать, давай вставай, пошли домой.

Я же говорю, этот параноик, он же приказы отдавал войскам. Какому-то начальнику. Неужели у того начальника нет своего сына? Как можно в толпу, в людей стрелять? Да люди пришли на демонстрацию, но это же была демонстрация против террора Лукашенко. Хватит уже этого. Он загнал ниже плинтуса нас. Сашка политикой не занимался, просто увидел оцепление, пошел: мужики, что вы делаете, что творите? И тут его за слово просто...

Надо наказать всех, все должны ответить. Пострадал же не только он, не только я, не только его семья. Много людей пострадало невинных. Сколько дубинами месили, мужчин, женщин, на глазах у детей. Как это можно? Потом он кричит по телевизору, что он за народ? Это параноик, его в Новинки надо, в клетку, на хорошие уколы.

Там на мемориале возможно еще лежит плакат, обращение к МВД, к тем, кто убирает все оттуда. Не трогайте, не убирайте – это в память тех, кто погиб. «Не убирайте цветы, это пока не вам». И вообще какое они имеют право их убирать? Ночью, по-воровски. Днем – боятся, что оплюют с головы до ног. Асфальт красить – надписи убирать каждый день, у них деньги есть, а скамейки покрасить денег нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».