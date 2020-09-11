закрыть
11 сентября 2020, пятница, 11:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Арт-партизанинг от гомельчан: как жители областного центра борются за свой голос

1
  • 11.09.2020, 11:25
  • 2,289
Арт-партизанинг от гомельчан: как жители областного центра борются за свой голос
Фото: tut.by

Смотрите, что сейчас происходит в городе.

Горожане все активнее вливаются в так называемый арт-партизанинг. Кто-то вешает ленточки на заборах и деревьях, кто-то рисует на гаражах, кто-то вывешивает на балконах флаги. Не остались без внимания и деревья — они тоже приняли бело-красно-белую окраску.

Читатели «Сильных Новостей» поделились с редакцией фотоснимками. Смотрите, что сейчас происходит в городе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос
Мы все видели страх тирана на МЗКТ
Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс