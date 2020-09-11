Арт-партизанинг от гомельчан: как жители областного центра борются за свой голос

Арт-партизанинг от гомельчан: как жители областного центра борются за свой голос1
- 11.09.2020, 11:25
- 2,289
Смотрите, что сейчас происходит в городе.
Горожане все активнее вливаются в так называемый арт-партизанинг. Кто-то вешает ленточки на заборах и деревьях, кто-то рисует на гаражах, кто-то вывешивает на балконах флаги. Не остались без внимания и деревья — они тоже приняли бело-красно-белую окраску.
Читатели «Сильных Новостей» поделились с редакцией фотоснимками. Смотрите, что сейчас происходит в городе.