Арт-партизанинг от гомельчан: как жители областного центра борются за свой голос 1 11.09.2020, 11:25

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Фото: tut.by

Смотрите, что сейчас происходит в городе.

Горожане все активнее вливаются в так называемый арт-партизанинг. Кто-то вешает ленточки на заборах и деревьях, кто-то рисует на гаражах, кто-то вывешивает на балконах флаги. Не остались без внимания и деревья — они тоже приняли бело-красно-белую окраску.

Читатели «Сильных Новостей» поделились с редакцией фотоснимками. Смотрите, что сейчас происходит в городе.

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