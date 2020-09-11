Подписывайтесь на Youtube-канал «Хартии-97» 11.09.2020, 11:39

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Совсем недавно вышло большое интервью с одним из лидеров белорусской оппозиции, координатором «Европейской Беларуси» Дмитрием Бондаренко, в котором он рассказал о роли парней из рабочих кварталов в белорусской революции.

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