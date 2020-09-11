закрыть
11 сентября 2020, пятница, 15:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сотрудники МВД: Мы не хотим, чтобы нас ненавидел собственный народ

108
  • 11.09.2020, 12:13
  • 31,006
Сотрудники МВД: Мы не хотим, чтобы нас ненавидел собственный народ
иллюстрационное фото tut.by

Рядовые и обычные офицеры устали от всего и не хотят защищать «таракана» и его свиту.

МВД очень устало от этого всего: «Мы не хотим, чтобы нас ненавидел наш собственный народ, ведь у нас, в отличие от Лукашенко и его свиты, нет денег и нам некуда бежать. Да и мы не хотим никуда бежать, хотим жить в своей стране», - говорят обычные сотрудники, передает телеграм-канал «Баста!».

«Я, общаюсь с одноклассниками, - рассказывает читатель канала, - которые работают в МВД: там и офицеры, и обычные служивые в различных ведомствах.

МВД очень устало от этого всего. Все хотят спокойно жить и работать. Войны они точно не хотят, это у них вызывает животный страх. Как мне сказали, умирать и воевать за Лукашенко никто не хочет: "Мы не хотим, чтобы нас ненавидел наш собственный народ, ведь у нас, в отличие от Лукашенко и его свиты, нет денег и нам некуда бежать. Да и мы не хотим никуда бежать, хотим жить в своей стране.

«Жопу рвет» только руководство, они там все в очень жестком замесе и им есть, что терять. Все остальные просто ждут. Мы понимаем, если власть не поменяется, то все равно продолжится партизанская борьба: будут унижать наших детей, прокалывать нам шины,по-всякому нам вредить, кучу под двери и другое. Найдут, как отомстить. По ночам будет страшно одному возвращаться с работы. Но, самое страшное - это людская ненависть, когда тебя ненавидят все вокруг, когда ты выходишь из квартиры, а на тебя смотрят, как на фашиста. И мы адекватно понимаем, что в такой атмосфере, мы просто не сможем жить».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос
Мы все видели страх тирана на МЗКТ
Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции