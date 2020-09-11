Сотрудники МВД: Мы не хотим, чтобы нас ненавидел собственный народ 108 11.09.2020, 12:13

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иллюстрационное фото tut.by

Рядовые и обычные офицеры устали от всего и не хотят защищать «таракана» и его свиту.

МВД очень устало от этого всего: «Мы не хотим, чтобы нас ненавидел наш собственный народ, ведь у нас, в отличие от Лукашенко и его свиты, нет денег и нам некуда бежать. Да и мы не хотим никуда бежать, хотим жить в своей стране», - говорят обычные сотрудники, передает телеграм-канал «Баста!».

«Я, общаюсь с одноклассниками, - рассказывает читатель канала, - которые работают в МВД: там и офицеры, и обычные служивые в различных ведомствах.

МВД очень устало от этого всего. Все хотят спокойно жить и работать. Войны они точно не хотят, это у них вызывает животный страх. Как мне сказали, умирать и воевать за Лукашенко никто не хочет: "Мы не хотим, чтобы нас ненавидел наш собственный народ, ведь у нас, в отличие от Лукашенко и его свиты, нет денег и нам некуда бежать. Да и мы не хотим никуда бежать, хотим жить в своей стране.

«Жопу рвет» только руководство, они там все в очень жестком замесе и им есть, что терять. Все остальные просто ждут. Мы понимаем, если власть не поменяется, то все равно продолжится партизанская борьба: будут унижать наших детей, прокалывать нам шины,по-всякому нам вредить, кучу под двери и другое. Найдут, как отомстить. По ночам будет страшно одному возвращаться с работы. Но, самое страшное - это людская ненависть, когда тебя ненавидят все вокруг, когда ты выходишь из квартиры, а на тебя смотрят, как на фашиста. И мы адекватно понимаем, что в такой атмосфере, мы просто не сможем жить».

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