«Это напоминало фильм о войне, когда работали гестапо и СС» 8 11.09.2020, 12:45

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Рассказ минчанина, который провел трое суток на Окрестина.

Житель Минска Алексей Новик провел трое суток на Окрестина и собственными глазами видел, как власти начали войну против народа, сообщает «Белсат».

До 9 августа 2020 года Алексей Новик и представить не мог, что когда-нибудь увидит живые иллюстрации из истории оккупации Минска.

В ночь после президентских выборов он стал одной из тысяч жертв милицейского произвола. То, что мужчина наблюдал на улицах белорусской столицы и за решеткой, он пообещал распространить как можно шире. Чтобы никто не остался безнаказанным.

«Я отполз в какую-то сирень и просто лег. Понимал, что здесь два варианта: найдут или не найдут. Перед этим пустили перцовый газ, поэтому я начал прятаться, потому что чувствовал, что теряю сознание, лег и сжался. Через некоторое время военные вернулись с фонариками. И, знаете, это напоминало что-то из фильмов о Второй мировой войне, когда работали гестапо и СС», — вспоминает события ужасной ночи Алексей Новик.

Продолжение рассказа смотрите в видео.

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