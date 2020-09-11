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Надежда Скардино: Нам нужны еще одни выборы

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  • 11.09.2020, 12:47
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Надежда Скардино: Нам нужны еще одни выборы
Надежда Скардино

Известная биатлонистка поддержала протестующих белорусов.

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино высказалась в интервью «Прессболу» о ситуации в Беларуси, где она прожила 17 лет.

— На днях прочитала интервью Александра Тихонова — четырехкратного олимпийского чемпиона, который сейчас живет в Минске. Более пятисот белорусских спортсменов и людей от спорта подписали письмо против насилия, а Тихонов сказал, что они не имеют права этого делать, потому что у нас в стране для спортсменов построили много стадионов, им платят заработную плату, а они никакой пользы республике не приносят. Особенно финансовой. Что они нахлебники, никогда не работали и потому не имеют права высказывать свое мнение.

Меня это задело. Я не понимаю сути претензий. Публично я пыталась быть аполитичной, потому что сейчас не живу в Беларуси и не участвовала в выборах. Но все это время с недоумением смотрела на происходящее в стране, особенно в первые дни после выборов. Не могла оставаться равнодушной!

И если уж гражданин другого государства высказывает мнение, то я тем более имею право высказаться.

Александр Иванович, неужели вы думаете, что материальные ценности для человека должны быть выше моральных? Раз тебе платят зарплату, значит, ты обязан молчать о происходящем в стране? Если так, то, поверьте, это не лучшее качество человека. Спортсмен такой же гражданин, как и все, и имеет право высказывать гражданскую позицию. Тем более в данной ситуации спортсмены поддерживают людей, которые платят те самые налоги в бюджет, что потом идут на строительство стадионов. Людей, которые пострадали за этот месяц.

И спортсмены, кстати, тоже. Получается, политика присутствует в жизни спортсменов. Но при этом они должны быть вне политики, как сейчас им советуют.

Что же касается нашей пользы для общества, то, думаю, она несомненна — своими победами мы радуем людей и укрепляем имидж государства. Мне странно сталкиваться с такими упреками от бывшего спортсмена. Следуя этой логике, вы тоже были нахлебником, который только тратил бюджетные средства и не приносил пользы государству? Зачем же вы тогда надеваете с гордостью свой пиджак с медалями, если, по вашему мнению, эти победы ничего не стоят для страны?

А еще хочу напомнить вам, что в демократической стране любой человек имеет право на свое мнение. И спортсмены его высказали. Это наше конституционное право, которое никто не вправе отнять.

Кто-то высказывается в поддержку действующей власти — и также имеет на это полное право. А я просто не могу молчать в ситуации, когда стольких людей лишают свободы.

Пострадавшие подают заявления, но ни одного дела о превышении силовиками полномочий пока не заведено. Об этом много пишут в швейцарской прессе, показывают по телевидению — сейчас Беларусь здесь самая популярная тема. Люди пребывают в шоке от всех этих публикаций и фотографий, им трудно поверить, что все это может происходить в европейской стране.

— Сейчас ты в Швейцарии, но, вижу, следишь за происходящим в Беларуси.

— Ну, а как иначе? Я прожила в Беларуси семнадцать лет, и это моя страна. Следила за событиями еще до выборов, когда только начали появляться те, кто хотел зарегистрироваться в кандидаты в президенты. Уже тогда обстановка накалялась, стало неспокойно. Пострадали даже те, кто просто стоял в очереди в магазин национальной символики…

Я лично знаю людей, которые хотели стать наблюдателями на выборах, но не проходили в состав комиссий — ни один из моих знакомых туда не прошел. Это тоже нагнетало обстановку. Но то, что случилось потом, — мне вообще было сложно представить такое.

Беларуси нанесен огромный имиджевый удар. Если раньше были какие-то усилия дипломатов, они рассказывали о нашей стране как о безопасном и красивом месте в центре Европы, то теперь все старания сведены на нет. Иностранные СМИ наполнены репортажами и фотографиями, которые вызывают настоящий шок. Кто после такого захочет ехать в Беларусь?

Кстати, швейцарский борец, приехавший на сборы в Минск, решил прогуляться по городу и тоже попал в переделку. Провел 6 суток в ИВС. Но ему повезло, когда поняли, что иностранец. Еще легко отделался… Вмешался министр иностранных дел Швейцарии, Макей вроде бы посодействовал.

Конечно, слежу не только за местными СМИ, но и за белорусскими. Слышала версию, что выходящим на митинги платят по 30−60 рублей. Но когда я видела девушек в белых платьях с цветами, которые таким образом оказывали поддержку соотечественникам, чисто психологически я была солидарна с ними.

Некоторые говорили, что лучше не вникать в происходящее, потому что это очень тяжело, а я мама и у меня маленький ребенок. Я принимаю эту точку зрения как поддержку, но я просто не могу безучастно смотреть на то, что происходит, не могу абстрагироваться — я живой человек.

А еще мне обидно, что до выборов россияне выставлялись чуть ли не врагами, которые с помощью своих кандидатов в президенты хотели лишить Беларусь независимости. Потом, правда, мы снова стали лучшими друзьями, которые должны жить вместе — на общей земле от Владивостока до Бреста. Как все запутано, да?

Для меня очевидно, что наши люди не хотят насилия. Они выходят исключительно на мирные протесты — об этом говорят мои знакомые и друзья. Люди лишь требуют справедливости. Они не делают ничего плохого, они просто выходят на улицу — а против них ОМОН и военные.

Кажется, сейчас многие боятся пострадать за то, что публично выскажут собственное мнение. Но я сейчас говорю, потому что я белоруска, мой сын — белорус.

Заметила, кстати, за собой в последнее время, что, когда у меня спрашивают, откуда я, отвечаю: из Беларуси. Потом, правда, добавляю, что родилась в России, и там сейчас живет моя семья. Но в душе и в сердце я давно белоруска, и мне не все равно, что происходит в моей стране. Я поддерживаю свой народ. Считаю, все изначально можно было решить мирным путем.

Мне кажется, нам нужны еще одни выборы. Как в спорте — если есть претензии к спорному моменту, он переигрывается. Это называется спорный мяч. Отсутствие же диалога — это путь в никуда. Это инициирует еще более массовый протест, белорусы только озлобляются. Самое страшное, что все больше людей теряют веру в законность. Поэтому нам очень нужен спорный мяч.

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