Урок солидарности 4 Кирилл Мартынов, «Новая газета»

11.09.2020, 13:13

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Кирилл Мартынов

К Нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич и белорусскому народу.

Писательница и Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич осталась последним членом Координационного совета, которая находится на свободе в родной стране. Каратели Лукашенко, кажется, немного побаиваются ее репутации и понимают, что когда они придут за Алексиевич, то об этом узнает весь мир, и мир не скажет Александру Григорьевичу спасибо.

Алексиевич выпустила новое обращение, одним из адресатов которого оказалась русская интеллигенция — старинный, почти забытый термин.

Писательница спрашивает, почему те, чей голос должен звучать сегодня громче, те, кто должен объяснить всей планете, что Лукашенко делает с собственным народом, молчат или действуют в одиночку.

Светлана Александровна! Я не знаю, могу ли отвечать от лица нашей интеллигенции, но мы, журналисты «Новой», наши читатели, преподаватели российских университетов, их студенты, российское общество в целом, — не будем молчать.

Вы сражаетесь за свою свободу и свой народ, и мы будем помогать всем, что в наших силах. Мы посылаем в Минск журналистов, которых бьют и высылают из страны, в белорусских тюрьмах сегодня содержатся наши друзья и авторы газеты. Мы говорим и будем делать это как можно громче.

Мы считаем Александра Лукашенко узурпатором, захватившим власть в вашей стране.

Насилие против граждан Беларуси — цинично и бесчеловечно, ложь пропагандистов, минских или московских, — преступна.

В 2014 году народ России удалось обмануть и запутать, выставив украинцев пособниками «фашизма». Мы учились на своих тогдашних ошибках и сделаем все, чтобы снова не допустить предательства братского народа. И мы видим, как пропаганда оказывается бессильной против мужества и самоотверженности белорусов.

Мы не променяем дружбу с Беларусью на лояльность диктатору, не примем власть Лукашенко вне зависимости от того, что решат в Кремле. Даже российские власти сегодня должны понимать, что реальная цель Александра Григорьевича состоит в том, чтобы попытаться утащить их за собой в историческое забвение.

А еще сейчас мы, россияне, учимся солидарности у вашего народа. Мы видим, как белорусы день за днем выходят на улицы своих городов, несмотря на угрозы арестов, избиений и пыток. С замиранием сердца слушаем, как вы поете песни, встаете безоружными в цепочки против бандитов в форме, предавших свою присягу.

Сегодня белорусы — наши учителя в том, чтобы население осознало себя нацией.

Спасибо вам! Жыве Беларусь!

Кирилл Мартынов, «Новая газета»

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