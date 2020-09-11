Экс-глава лукашенковского пула получил 15 суток ареста 16 11.09.2020, 13:21

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Дмитрий Семченко

Прошлую ночь он провел на Окрестина.

Вечером 10 сентября к Дмитрию Семченко, бывшему телеведущему ОНТ и главе лукашенковского пула журналистов на канале, приехала милиция и увезла в РУВД. Ночь он провел в ИВС на Окрестина, рассказала его жена Юлия. Днем 11 сентября Дмитрия Семченко судили в суде Фрунзенского района за участие в акции протеста, пишет tut.by.

На телеканале ОНТ Дмитрий Семченко работал с 2009 года, также он возглавлял пул журналистов, которые работали с Лукашенко. 13 августа стало известно, что Семченко уходит с канала. Как объяснял информированный источник, его уход был связан с осуждением насилия, которое применялось к протестующим в первые дни после выборов президента.

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