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Сегодня полгода пандемии COVID-19

  • 11.09.2020, 13:27
  • 1,409
Сегодня полгода пандемии COVID-19
Фото: Getty Images

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Ровно полгода назад Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. На данный момент в мире известно о более 28 миллионах случаев COVID-19. Из них известно о 909 927 случаях смерти и более 19 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.

Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия.

США – 6 397 244

Индия – 4 562 414

Бразилия – 4 238 446

Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:

Россия – 1 048 257

Перу – 710 067

Колумбия – 694 664

Мексика – 652 364

ЮАР – 644 438

Испания – 554 143

Аргентина – 524 198

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