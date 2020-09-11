Сегодня полгода пандемии COVID-19
- 11.09.2020, 13:27
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11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.
Ровно полгода назад Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. На данный момент в мире известно о более 28 миллионах случаев COVID-19. Из них известно о 909 927 случаях смерти и более 19 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.
Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия.
США – 6 397 244
Индия – 4 562 414
Бразилия – 4 238 446
Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:
Россия – 1 048 257
Перу – 710 067
Колумбия – 694 664
Мексика – 652 364
ЮАР – 644 438
Испания – 554 143
Аргентина – 524 198