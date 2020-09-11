закрыть
11 сентября 2020, пятница, 15:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рабочее движение выражает солидарность с народом Беларуси

  • 11.09.2020, 14:30
  • 2,338
Рабочее движение выражает солидарность с народом Беларуси

Во всем мире профсоюзы с огромным беспокойством и возмущением следят за ситуацией в Беларуси.

Глобальный союз IndustriALL вместе со своими союзниками по профсоюзному движению призывает все свои членские организации предпринять дальнейшие действия, сообщает praca-by.info.

Профсоюзы хотят, чтобы белорусский режим знал, что мир наблюдает за тем, что происходит в стране: насилие – это не выход, нужно соблюдать основные права.

Давление на Лукашенко продолжает расти, и протесты сейчас достигают решающей фазы. Это увеличивает как шансы на успех, так и, как мы можем видеть сегодня, риск ареста лидеров забастовочного движения и насильственного подавления массовых протестов и забастовок по мере того, как режим все больше загоняют в угол.

Недавно Лукашенко публично заявил, что горняки Украины приедут в Беларусь, чтобы заменить бастующих рабочих “Беларуськалия”. Но профсоюзы и рабочие из Украины, Грузии, Кыргызстана, Польши выразили свою поддержку и солидарность с борьбой белорусского народа за справедливость и права человека. С заявлением в поддержку белорусских профсоюзов в борьбе за фундаментальные права трудящихся на достойный труд выступил Межрегиональный профсоюз “Рабочая ассоциация” (МПРА), членская организация IndustriALL в России.

Сфальсифицированные результаты президентских выборов, состоявшихся в Беларуси 9 августа, вызвали волну массовых народных протестов. Белорусские власти ответили беспрецедентно жестокими репрессиями. В результате на многих крупных предприятиях Беларуси рабочие остановили работу и провели мирные митинги. В ответ посыпались угрозы увольнения, а активистов задержала милиция.

IndustriALL призвал все свои членские организации по всему миру предпринять три действия:

Присоединяйтесь к глобальной акции, координируемой МКП, и организуйте на этой или следующей неделе встречи с представителем Беларуси в ваших странах и/или проведите возле посольства Беларуси мирную с соблюдением всех мер безопасности акцию протеста, чтобы привлечь внимание к ситуации, в которой находятся работники в Беларуси, и поддержите их право на забастовку;

Поддержите кампанию LabourStart по Беларуси и осудите любые формы репрессий против работников, реализующих свое право на забастовку в защиту демократии и прав человека;

Отправьте письма солидарности нашим членским профсоюзам в Беларуси.

Генеральный секретарь Глобального союза IndustriALL Вальтер Санчес сказал:

“Мы – рабочее движение, и нашим самым мощным орудием всегда была солидарность. Людям и рабочим Беларуси нужна наша поддержка. Наши белорусские сестры и братья благодарны за все письма и видео солидарности, которые уже были направлены нашими членскими профсоюзами и глобальными союзами. Мы надеемся, что эта поддержка продолжится”.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос
Мы все видели страх тирана на МЗКТ
Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции