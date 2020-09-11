Рабочее движение выражает солидарность с народом Беларуси 11.09.2020, 14:30

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Во всем мире профсоюзы с огромным беспокойством и возмущением следят за ситуацией в Беларуси.

Глобальный союз IndustriALL вместе со своими союзниками по профсоюзному движению призывает все свои членские организации предпринять дальнейшие действия, сообщает praca-by.info.

Профсоюзы хотят, чтобы белорусский режим знал, что мир наблюдает за тем, что происходит в стране: насилие – это не выход, нужно соблюдать основные права.

Давление на Лукашенко продолжает расти, и протесты сейчас достигают решающей фазы. Это увеличивает как шансы на успех, так и, как мы можем видеть сегодня, риск ареста лидеров забастовочного движения и насильственного подавления массовых протестов и забастовок по мере того, как режим все больше загоняют в угол.

Недавно Лукашенко публично заявил, что горняки Украины приедут в Беларусь, чтобы заменить бастующих рабочих “Беларуськалия”. Но профсоюзы и рабочие из Украины, Грузии, Кыргызстана, Польши выразили свою поддержку и солидарность с борьбой белорусского народа за справедливость и права человека. С заявлением в поддержку белорусских профсоюзов в борьбе за фундаментальные права трудящихся на достойный труд выступил Межрегиональный профсоюз “Рабочая ассоциация” (МПРА), членская организация IndustriALL в России.

Сфальсифицированные результаты президентских выборов, состоявшихся в Беларуси 9 августа, вызвали волну массовых народных протестов. Белорусские власти ответили беспрецедентно жестокими репрессиями. В результате на многих крупных предприятиях Беларуси рабочие остановили работу и провели мирные митинги. В ответ посыпались угрозы увольнения, а активистов задержала милиция.

IndustriALL призвал все свои членские организации по всему миру предпринять три действия:

Присоединяйтесь к глобальной акции, координируемой МКП, и организуйте на этой или следующей неделе встречи с представителем Беларуси в ваших странах и/или проведите возле посольства Беларуси мирную с соблюдением всех мер безопасности акцию протеста, чтобы привлечь внимание к ситуации, в которой находятся работники в Беларуси, и поддержите их право на забастовку;

Поддержите кампанию LabourStart по Беларуси и осудите любые формы репрессий против работников, реализующих свое право на забастовку в защиту демократии и прав человека;

Отправьте письма солидарности нашим членским профсоюзам в Беларуси.

Генеральный секретарь Глобального союза IndustriALL Вальтер Санчес сказал:

“Мы – рабочее движение, и нашим самым мощным орудием всегда была солидарность. Людям и рабочим Беларуси нужна наша поддержка. Наши белорусские сестры и братья благодарны за все письма и видео солидарности, которые уже были направлены нашими членскими профсоюзами и глобальными союзами. Мы надеемся, что эта поддержка продолжится”.

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