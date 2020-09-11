Не забывайте — нас 97% 1 11.09.2020, 14:45

2,501

Сергей Цырбан

Остаться анонимными под своими черными масками лукашистам не удастся.

Многие отметили, что в последнее время лукашисты снова заладили ходить в атаку на людей. Совершенно не стесняясь фото и видеокамер, а моментами даже словно позируя, пишет Telegram-канал LUXTA.

Зачем? В Беларуси, в той или иной форме, выражают недовольство миллионы людей. Методы протестующих самые разные: саботаж и забастовки на госпредприятиях, Цепи Солидарности, вечерние БЧБ-тусовки всем двором, расклейка листовок и рисование граффити, участие в воскресных маршах, интернет-активизм. И это далеко не полный список занятий наших людей.

Так как у лукашистского государства нет внятной идеологии, программы развития и вообще какой-либо позитивной повестки, его единственная надежда и опора — силовой аппарат. И с его помощью они пытаются «прорваться в прайм-тайм». В течении дня фашики задерживают с десяток людей (большинство сразу выпускают), об этом пишут независимые медиа. И получается, что повестка некоторых СМИ полностью состоит из депрессивной картины репрессий в которой наши успехи и победы просто растворяются. А порой и вовсе игнорируются. Что, естественно, на руку только узурпатору.

Не забывайте — нас 97%. Вы сами видите — наши повсюду. Продажного мусорья, чиновников, пропагандистов и экзальтированных ябатек — катастрофическое меньшинство. И им не удастся нас обмануть и сломать. И остаться анонимными под своими черными масками тоже не удастся.

PS. Жители Глубого передают пламенный привет майору Сергею Цырбану (на фото он еще старлей). Именно его стараниями происходят задержания активистов и составления на них протоколов. Чтобы сбить спесь гоблинов в погонах, мы продолжим превращать их в «звезд». Ибо неча!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».