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Белорус рассказал, почему ищет убежища в посольстве Швеции

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  • 11.09.2020, 15:01
  • 2,209
Белорус рассказал, почему ищет убежища в посольстве Швеции
иллюстрационное фото Яндекс.Карты

Житель Витебска записал видео.

Житель Витебска Владислав Кузнечик записал видео. По его словам, он находится на территории посольства Швеции в Минске, сообщает «Белсат».

Он рассказал, что к нему и отцу применили силу при разгоне 6 сентября. Они решили попросить политического убежища в Швеции.

«Сразу нас не пустили, может не поверили. Поэтому мы решили, что делать? Мы перелезли через забор и сидим тут. Сейчас ОМОН оцепил посольство и ждет, пока посольство выдаст нас им».

Напомним, что здание Шведского посольства в Беларуси окружили силовики.

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