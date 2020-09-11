Белорус рассказал, почему ищет убежища в посольстве Швеции

Белорус рассказал, почему ищет убежища в посольстве Швеции2
- 11.09.2020, 15:01
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Житель Витебска записал видео.
Житель Витебска Владислав Кузнечик записал видео. По его словам, он находится на территории посольства Швеции в Минске, сообщает «Белсат».
Он рассказал, что к нему и отцу применили силу при разгоне 6 сентября. Они решили попросить политического убежища в Швеции.
«Сразу нас не пустили, может не поверили. Поэтому мы решили, что делать? Мы перелезли через забор и сидим тут. Сейчас ОМОН оцепил посольство и ждет, пока посольство выдаст нас им».
Напомним, что здание Шведского посольства в Беларуси окружили силовики.