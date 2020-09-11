Белорус рассказал, почему ищет убежища в посольстве Швеции 2 11.09.2020, 15:01

2,209

иллюстрационное фото Яндекс.Карты

Житель Витебска записал видео.

Житель Витебска Владислав Кузнечик записал видео. По его словам, он находится на территории посольства Швеции в Минске, сообщает «Белсат».

Он рассказал, что к нему и отцу применили силу при разгоне 6 сентября. Они решили попросить политического убежища в Швеции.

«Сразу нас не пустили, может не поверили. Поэтому мы решили, что делать? Мы перелезли через забор и сидим тут. Сейчас ОМОН оцепил посольство и ждет, пока посольство выдаст нас им».

Напомним, что здание Шведского посольства в Беларуси окружили силовики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».