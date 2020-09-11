В Гомеле на акцию солидарности вышли студенты ГГТУ им. Сухого 11.09.2020, 15:21

Фото: gomel.today

На акцию вышли около 50 человек.

Сегодня в 13.00 под ГГТУ им. П.О.Сухого собралось около 50 студентов в поддержку задержанного утром преподавателя, который вышел на одиночный пикет, пишут «Сильные новости».

Кроме студентов, поддержать педагога Вадима Бельского пришли родители с детьми, бывший священник Владимир Дробышевский, активисты Светлана Нарскина. У них в руках плакаты со словами «Свободу Бельскому» и «На всякое действие возникает противодействие».

«Боюсь за то, что происходит, как мама — за всех детей, всех студентов и буду драться за каждого, если придётся», — говорит одна из присутствующих.

Студенты подчеркивают, что чувствуют себя не комфортно. «Это не нормально, когда возле университета дежурит милиция», — говорят они.

Тут же к университету подъехала милиция. Сотрудники в мегафон напомнили протестующим об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, однако группа поддержки расходиться не спешит. Студенты скандируют «Свободу политзаключенным» и «Милиция с народом» и поют «Купалiнку».

После акции студенты вернулись в университет. За ними пошли и сотрудники милиции. По предварительной информации, ищут тех, кто был с плакатами. Как минимум, одна девушка задержана.

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