В Гомеле на акцию солидарности вышли студенты ГГТУ им. Сухого
- 11.09.2020, 15:21
На акцию вышли около 50 человек.
Сегодня в 13.00 под ГГТУ им. П.О.Сухого собралось около 50 студентов в поддержку задержанного утром преподавателя, который вышел на одиночный пикет, пишут «Сильные новости».
Кроме студентов, поддержать педагога Вадима Бельского пришли родители с детьми, бывший священник Владимир Дробышевский, активисты Светлана Нарскина. У них в руках плакаты со словами «Свободу Бельскому» и «На всякое действие возникает противодействие».
«Боюсь за то, что происходит, как мама — за всех детей, всех студентов и буду драться за каждого, если придётся», — говорит одна из присутствующих.
Студенты подчеркивают, что чувствуют себя не комфортно. «Это не нормально, когда возле университета дежурит милиция», — говорят они.
Тут же к университету подъехала милиция. Сотрудники в мегафон напомнили протестующим об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, однако группа поддержки расходиться не спешит. Студенты скандируют «Свободу политзаключенным» и «Милиция с народом» и поют «Купалiнку».
После акции студенты вернулись в университет. За ними пошли и сотрудники милиции. По предварительной информации, ищут тех, кто был с плакатами. Как минимум, одна девушка задержана.