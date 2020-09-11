Глава МИД Германии: Строительство «Северного потока-2» могут остановить 1 11.09.2020, 15:24

Россия может это изменить, если примет участие в расследовании отравления Навального.

В качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального Германия рассматривает возможность прекращения строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил глава немецкого МИД Хайко Маас в эфире одного из телеканалов.

«Россия, приняв участие в расследовании (инцидента с Навальным, - ред.), может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства «Северного потока-2», - ред.) не было принято», - цитирует слова Мааса «Зеркало недели».

По его словам, Германия будет рассматривать все варианты введения санкций против РФ.

2 сентября правительство Германии заявило, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок». Канцлер Ангела Меркель констатировала, что Навальный стал жертвой преступления, и Кремль должен ответить за это.

Влиятельные немецкие политики призывают к сворачиванию проекта «Северный поток-2» в качестве санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. В частности, об этом заявил Норберт Рьоттген, председатель парламентского комитета по иностранным делам Германии, представляющий ХДС, отмечая, что ограничения против РФ должны касаться и сферы торговли газом, поскольку «это единственный язык, который Россия понимает».

Такое решение поддержал и глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Он заявил, что после отравления Навального просто выслать посла - недостаточно. Однако, по словам одного из самых влиятельных немецких политиков, полностью объявлять РФ бойкот также не стоит.

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