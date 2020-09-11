закрыть
11 сентября 2020, пятница, 15:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

IT против диктатора

  • 11.09.2020, 15:30
  • 1,315
IT против диктатора

Работники самой передовой отрасли давно переросли этот режим.

Отключение интернета на несколько дней — не единственная проблема, которая возникла у программистов с момента проведения президентских выборов в Беларуси. В офисах нескольких IT-компаний прошли обыски, некоторых программистов задержали во время уличных акций. «Новая газета» рассказывает, как переживает протесты IT-сектор Беларуси.

Спасти ПандуДок

На прошлой неделе в офис белорусской IT-компании PandaDoc пришли с обыском сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР), а через несколько дней стало известно об аресте топ-менеджеров фирмы. Бухгалтера Юлию Шардыко, главу минского офиса Дмитрия Рабцевича, директора по продукту Виктора Кувшинова и HR Владислава Михолапа обвиняют в хищении 107 тысяч белорусских рублей (3 миллиона российских — по курсу ЦБ РФ) бюджетных средств, совершенном группой лиц с использованием служебного положения. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

PandaDoc основали двое белорусов — Микита Микадо и Сергей Борисюк в 2011 году. Через два года команда создала софт по автоматизации документооборота. За время существования проекта было продано 20 тысяч подписок, а стартап привлек 50 млн долларов. Головной офис компании находится в США, а в Минске работает больше двухсот человек. Белорусский офис (ООО «Пандадок») занимается непосредственно разработкой продукта и является резидентом ПВТ — Парка высоких технологий.

В PandaDoc обвинение отрицают. CEO Микита Микадо в своем инстаграме заявил, что обвинение абсурдно, и «Пандадок» — это частная компания, которая «проходила аудит только месяц назад».

По его словам, уголовное дело — это месть за проект Protect Belarus. В августе на фоне массовых избиений протестующих и информации о пытках задержанных Микадо предложил запустить сервис сбора средств для помощи силовикам, которые решат уйти из профессии. Замысел был прост: «Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют — обращайтесь, я помогу».

В итоге меньше чем за месяц существования у Protect Belarus попросили помощи около 600 сотрудников силовых ведомств, к настоящему моменту половина заявок уже обработана, одобрено 50 выплат.

В конце прошлой недели сотрудников PandaDoc поместили в СИЗО, говорит адвокат Антон Гашинский. Защита обжаловала задержание и постановление о возбуждении уголовного дела. В четверг оно было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

— Адвокатов к подзащитным не пускают. Их вывезли из СИЗО в здание СК и там удерживают, — говорит Гашинский.

В ответ на давление государства PandaDoc полностью закрывает компанию в Беларуси и вывозит более 250 сотрудников из страны.

— Власть должна знать, что мы будем бороться: давить экономически, политически, информационно. Мы будем переезжать, лишая режим валютной выручки и налогов, — говорит Микадо на видео «Как кошмарят айтишников в Беларуси».

Рай в атмосфере страха и насилия

Покинуть страну решила не только PandaDoc. Согласно опросу, организованному на LinkedIn сооснователем lomico Николаем Мурзенковым, как минимум 12 IT-компаний находятся в процессе полного перемещения из Беларуси, 59 — частичного, еще 112 — начали искать возможность для отъезда из страны. Ситуация настолько критична, что ею обеспокоился даже Лукашенко:

— Скажите, а что надо айтишникам? Мы еще разберемся. Скажите: им-то что надо? Я же уже для них создал рай. Нет, оказывается, им чего-то не хватает, — обратился Лукашенко к программистам во время посещения Барановичского профессионального колледжа сферы обслуживания 1 сентября.

Белорусский IT-сектор на постсоветском пространстве действительно поражает: в последние несколько лет за республикой закрепился статус «Кремниевой долиной Восточной Европы».

В прошлом году IT-компании обеспечили республике почти 50% прироста ВВП, а за 2017–2019 годы экспорт IT-услуг из Белоруссии вырос почти в 2,5 раза — до $2 млрд.

— Мы привыкли о Беларуси думать в сельскохозяйственной плоскости, но здесь стоит учитывать, что на сельское хозяйство в Беларуси приходится 7,2% ВВП, а на IT — 6,5%. Это наиболее технологичная и бурно развивающаяся отрасль, в которой важен скорее не количественный, а качественный аспект, — рассказывает экономист, автор телеграм-канала furydrops Григорий Баженов.

Во многом на развитие сектора повлияла беспрецедентная для постсоветского пространства политика в сфере информационных технологий. К примеру, в 2005 году был основан Парк высоких технологий — юрисдикция, наделенная правом предоставления налоговых льгот на систематической основе (среди них освобождение от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль). В 2018 году серьезную роль для сектора сыграл декрет «О развитии цифровой экономики», по которому резиденты ПВТ могут вести бизнес в сфере криптовалют и блокчейна, пользуясь льготным налоговым режимом. Сейчас резидентами Парка являются 886 компаний.

При этом, как утверждает Баженов, текущее положение IT-сектора Беларуси сформировалось скорее за счет деятельности Валерия Цепкало, бывшего кандидата в президенты Беларуси, который возглавлял ПВТ с 2005 по 2017 год и был одним из инициаторов проекта.

Несмотря на условия, созданные для сектора, белорусские айтишники одними из первых поддержали протесты после президентских выборов, и речь здесь не только о проекте Микиты Микадо. Еще до ареста сотрудников PandaDoc программисты ПВТ присоединились к забастовке и вышли на мирный протест с клавиатурами в руках. Одной из причин проведения акции стал шатдаун после президентских выборов. По данным сервиса Netblocks, ущерб за это время мог достичь $161 млн при суточных потерях в $56,4 млн. В сумме связь отсутствовала 61 час.

Григорий Баженов активной реакции айтишников не удивлен, а положение сектора при Лукашенко характеризует как «Бог дал — Бог взял». Помимо эмоционального отношения к протестам, представители сектора вполне могут руководствоваться и практическими соображениями.

— Когда в вашей стране постоянно происходит вмешательство в экономические процессы, когда вы не можете не спрогнозировать изменения законодательства и не знаете, чего ждать в будущем от монетарной и фискальной политики, вам очень тяжело быть уверенным, что ваши деньги надежно защищены и инвестиции не прогорят. В любой момент Лукашенко может снова дестабилизировать экономику Беларуси, так уже происходило на протяжении десяти лет. Поэтому представители бизнеса понимают, что есть шанс все это изменить, — заключает эксперт.

12 августа портал dev.by опубликовал открытое письмо резидентов ПВТ, в котором представители сферы призывали власти Беларуси остановить насилие в отношении мирных граждан, освободить политзаключенных, провести новые прозрачные президентские выборы.

«Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости», — говорится в обращении. К концу месяца его подписали около четырех тысяч человек.

Подобное обращение опубликовала Международная ассоциация разработчиков игр (IGDA). Ассоциация пригрозила, что в случае продолжения насилия будет вынуждена «рекомендовать партнерам, через все доступные средства и мероприятия, избегать сотрудничества с Республикой Беларусь». Кроме того, IGDA постарается приложить все возможные усилия, чтобы помочь белорусским компаниям с переездом в другие страны.

Исход

Эвакуировать своих сотрудников из минских офисов действительно начали многие. К примеру, так после обысков поступил Яндекс, рассказывали The Bell в конце августа. Планы по релокации начали появляться и в Wargaming. Несмотря на то что компания отрицала проведение обысков, в СМИ появился скриншот письма основателя Wargaming Виктора Кислого, в котором говорилось, что компания разрабатывает «план по возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств». Также в конце августа Godel Technologies сообщила, что перевезла часть своих сотрудников в Украину.

О переезде задумался даже самый известный белорусский проект — Viber. Как сообщил гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа, компания перевела своих сотрудников в Минске на дистанционную форму работы из-за риска захвата офиса и рассматривает вопрос прекращения инвестирования в белорусскую экономику. Кроме того, по его словам, во время протестов было задержано двое сотрудников компании.

Навстречу компаниям идут и представители других стран. К примеру, Министерство цифровой трансформации Украины совместно с МИД и Минэкономики в прошлую пятницу запустили информационный портал для поддержки IТ-специалистов, которые планируют релокацию из Беларуси. Сайт выглядит как инструкция для фрилансеров и IT-команд, на нем можно найти список компаний, которые будут готовы трудоустроить специалиста, информацию о получении вида на жительство и другим юридическим моментам.

Кроме того, в прошлую среду министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс на заседании правительства Литвы заявил, что его ведомство получило обращение от 21 белорусской IT-компании, желающей работать в Литве. Однако, по его словам, переезд сложно организовать с точки зрения закона: компании не смогут зарегистрировать счет в банке. Министр призвал принять соответствующие поправки в законодательство.

— Если у власти остается Лукашенко и не будет никаких откатов в сторону либерализации, все, безусловно, будут уходить. Компании уже давно работают в других юрисдикциях и в целом имеют только офис в Минске. Зарегистрированы они могут быть вообще на Кипре, — рассказывает Григорий Баженов. — Если будет альтернативный сценарий и у белорусов получится сменить власть, я думаю, что это положительно скажется на экономике Беларуси, и массового исхода можно будет избежать.

При этом в текущей ситуации все сложнее говорить о продолжение развития IT при сохранении режима Лукашенко.

Лукашенко показывает, что власть для него сейчас важнее, чем любые экономические результаты. Его основная проблема заключается в том, что он отступает от того, что он раньше обещал в плане экономики. Все достижения сейчас снова летят в тартарары. В тот же IT-сектор, вероятно, будет серьезное экономическое вмешательство после того, как он показал себя нелояльным сектором. В целом, экономика Беларуси уже переросла Лукашенко, и она заслуживает большего, чем стагнации, которые чередуются рецессиями, — резюмирует эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос
Мы все видели страх тирана на МЗКТ
Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции