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На День города в Минске вместо массовых гуляний будет субботник

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  • 11.09.2020, 15:59
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На День города в Минске вместо массовых гуляний будет субботник

Власти боятся протестов?

День города в Минске в этом году состоится, но его очень легко будет не заметить, потому что никаких массовых мероприятий не планируется вовсе.

Сейчас стало известно: мероприятия будут. Но не массовые и не такие праздничные, как обычно. Вместо празднований в день рождения столицы будет субботник, сообщили tut.by в Мингорисполкоме.

Во всех районах города 12 сентября пройдут субботники. Участвовать в них будут активисты общественных объединений, молодежь, представители районных администраций, учреждений образования и трудовых коллективов.

Во время субботников будут высаживать деревья и кусты, а также займутся уборкой. В Тучинском сквере собираются очистить территорию у пруда, покрасить стену. А у Ледового дворца на Притыцкого высадят государственный флаг из цветов.

Начнутся мероприятия с митингов в поддержку безопасности и спокойствия в белорусской столице, сообщает Мингорисполком.

В конце августа Мингорисполком искал тех, кто поможет организовать зрелизные мероприятия: искали всех, «у кого есть свежие идеи и опыт проведения подобных мероприятий на площадках под открытым небом».

Судя по итоговой программе, таковых не нашлось, как не нашлось специалистов и в самом Мингорисполкоме.

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