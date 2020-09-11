На День города в Минске вместо массовых гуляний будет субботник

На День города в Минске вместо массовых гуляний будет субботник25
- 11.09.2020, 15:59
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Власти боятся протестов?
День города в Минске в этом году состоится, но его очень легко будет не заметить, потому что никаких массовых мероприятий не планируется вовсе.
Сейчас стало известно: мероприятия будут. Но не массовые и не такие праздничные, как обычно. Вместо празднований в день рождения столицы будет субботник, сообщили tut.by в Мингорисполкоме.
Во всех районах города 12 сентября пройдут субботники. Участвовать в них будут активисты общественных объединений, молодежь, представители районных администраций, учреждений образования и трудовых коллективов.
Во время субботников будут высаживать деревья и кусты, а также займутся уборкой. В Тучинском сквере собираются очистить территорию у пруда, покрасить стену. А у Ледового дворца на Притыцкого высадят государственный флаг из цветов.
Начнутся мероприятия с митингов в поддержку безопасности и спокойствия в белорусской столице, сообщает Мингорисполком.
В конце августа Мингорисполком искал тех, кто поможет организовать зрелизные мероприятия: искали всех, «у кого есть свежие идеи и опыт проведения подобных мероприятий на площадках под открытым небом».
Судя по итоговой программе, таковых не нашлось, как не нашлось специалистов и в самом Мингорисполкоме.