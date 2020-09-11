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Украина разработает «Акт Сенцова» по аналогу «Акта Магнитского»

  • 11.09.2020, 16:06
  • 2,605
Украина разработает «Акт Сенцова» по аналогу «Акта Магнитского»

МИД берется за усовершенствование механизма санкционного давления на Россию.

Украина изменит подход к санкционной политике против Кремля за оккупацию территорий и многочисленные нарушения прав человека.

Об этом недели написал посол по особым поручениям, спецпредставитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев, сообщает «Униан».

Он выделил пять основных положений по новому подходу:

разработка четкого алгоритма (введение санкций, присоединение к обязательным к выполнению санкций Совбеза ООН, имплементация в законодательство санкций ЕС);

отслеживание эффективности санкций;

привлечение нарушителей санкционных режимов к административной и уголовной ответственности;

открытый реестр лиц и компаний, которые находятся под санкциями.

«И, в конце-концов, во-пятых: несмотря на то, что Украина имеет большой опыт борьбы за освобождение из российского плена украинских политических заключенных, мы планируем создать в Украине, по образцу американского «Акта Магнитского», свой украинский «Акт Сенцова», – отметил посол.

«Акт ...» позволит начать уголовное преследование украинскими правоохранителями тех иностранцев, которые системно нарушают права человека, являются обвиняемыми в организации и заказе убийств и в других преступлениях.

Вчера Европейский союз официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

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