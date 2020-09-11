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Украина официально присоединилась к заявлению ЕС о выборах в Беларуси

  • 11.09.2020, 15:21
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Украина официально присоединилась к заявлению ЕС о выборах в Беларуси
Владимир Зеленский

Об этом Владимир Зеленский заявил Ангеле Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого была отмечена близость позиций ФРГ и Украины относительно событий в Республике Беларусь, сообщает "Интерфакс".

"Владимир Зеленский отметил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси", - сообщает в четверг пресс-служба украинского президента.

7 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с осуждением арестов и задержаний граждан в Беларуси по политическим мотивам. "Мы решительно осуждаем непрекращающиеся произвольные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам в Беларуси, которые происходят с начала президентской предвыборной кампании", - говорилось в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам. По его словам, "государственные власти в Беларуси продолжают запугивать или допускать запугивание своих граждан все более беззаконным образом и грубо нарушают как свои собственные внутренние законы, так и международные обязательства".

"ЕС наложит санкции на лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов", - сказано в заявлении Борреля.

10 сентября Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, сообщил, что работа над санкциями ЕС в отношении Беларуси продолжается, но на данном этапе Брюссель не комментирует этот процесс. "Работа идет, есть реальная политическая воля и решимость, чтобы эта работа была завершена как можно скорее", - сказал он.

Он напомнил, что министры иностранных дел стран ЕС достигли политической договоренности о необходимости санкций в отношении представителей белорусских властей за фальсификацию результатов президентских выборов и насилие в отношении участников мирных акций протеста.

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