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Арестованным сотрудникам PandaDoc предъявили обвинение

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  • 11.09.2020, 16:24
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Арестованным сотрудникам PandaDoc предъявили обвинение
Фото: tut.by

Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Сегодня, 11 сентября, четырем арестованным сотрудникам PandaDoc предъявили обвинение по части 4 статьи 209. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, сообщает tut.by.

Главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап были арестованы в начале сентября. Их подозревали в хищении в особо крупном размере и возбудили уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь. Сотрудники обвинялись в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. Их дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета Беларуси.

Сегодня всем четверым предъявили обвинение — как сообщил адвокат компании PandaDoc Антон Гашинский, по части 4 статьи 209 («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом). Однако, как отмечает адвокат, обвинение не конкретизировано, их роли и действия не расписаны.

Защита считает обвинение необоснованным и в понедельник подаст жалобу на меру пресечения и на постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Сами сотрудники компании заявили о своей невиновности и категорически отвергли предъявленное обвинение.

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